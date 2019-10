È morta Elisabetta Cirillo Raccontava col sorriso la sua battaglia contro il cancro

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) “Un angelo tra noi che ha deciso di aspettarci più in la. È sempre stata avanti”. La salutano così, sui social,. La 33enne di Brescia èdopo una lungail, affrontata sempre con ilsulle labbra.Lisa aveva scelto di parlare pubblicamente della sua malattia. Nel suo blog, Lisa in the World,la sua vita, la sua tenacia, la sua voglia di viaggiare e conoscere il mondo, come tutto è cambiato dopo quella diagnosi nel 2014.Era ottobre quando le è stato diagnosticato per la prima volta il tumore, guarito e poi tornato. Nel frattempo Lisa ha scritto due libri - “Come capita la vita” e “Fino a qui” - si è sposata e ha continuato a combattere. È trascorso molto tempo dall’ultimo messaggio apparso sul suo blog. “Sono ...

