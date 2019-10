Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il disagio mentale è in aumento in Italia: lo dice ilsul Disagio Mentale dell’Osservatorio nazionale per la Salute nelle regioni del Policlinico universitario Gemelli Irccs di Roma.le analisi, contribuiscono a questo fenomeno l’invecchiamento della popolazione e le condizioni socio-economiche sempre più precarie. È un disagio che prende soprattutto la forma di disturbi depressivi, con ricadute importanti sulla società, sulle famiglie e sul servizio sanitario. Siamo in un periodo di riscoperta dell’importanza del piano psicologico e della sofferenza psichica: spesso accade di riconoscere la matrice depressiva in un disturbo fisico. Il disagio mentale è riscontrato e diffuso nella popolazione comune ed è un segno di una reazione a condizioni generali di vita, oltre che a storie personali difficili. La, intesa come un’alterazione ...

ilfattoblog : Depressione, secondo un focus colpisce di più donne e poveri. Ma è veramente così? - Cascavel47 : Depressione, secondo un focus colpisce di più donne e poveri. Ma è veramente così? - Noovyis : (Depressione, secondo un focus colpisce di più donne e poveri. Ma è veramente così?) Playhitmusic - -