Xabi Alonso sfida il fisco e rischia 5 anni di carcere | «Non ho rubato | non patteggio»

Le notizie del giorno – Alta tensione Spalletti-Marotta - Xabi Alonso nei guai ed il calciomercato dell’Inter : Le notizie del giorno – Il nuovo allenatore del Milan è Stefano Pioli. Ma prima ancora che arrivasse l’ex Fiorentina, i rossoneri avevano provato ad accordarsi con Luciano Spalletti. Il motivo della mancata stretta di mano, si sa, è legato ai problemi del trainer toscano con il contratto in essere con l’Inter. Spalletti voleva 5 milioni come buonuscita per la rescissione, la società nerazzurra ne offriva la metà. Il Milan, in tutto ...

cinque anni di carcere e una multa di 4 milioni di euro, due dei quali già pagati. E' questa la richiesta della procura per Xabi Alonso, a processo presso il tribunale provinciale di Madrid. L'ex centrocampista, oggi tecnico della seconda squadra della Real Sociedad, è accusato di frode fiscale per reati commessi fra il 2010 e il 2012.