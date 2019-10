Nathaly Caldonazzo | Andrea Ippoliti su Zoe | “Superato i limiti”

Nathaly Caldonazzo - frecciatina ad Andrea Ippoliti/ 'Massimo Troisi? Dalle stelle...' : Nathaly Caldonazzo, frecciatina ad Andrea Ippoliti sui social con la pubblicazione di una foto con Massimo Troisi: 'Dalle stelle alle stalle'

Temptation Island VIP 2019 - Nathaly Caldonazzo lascia Andrea Ippoliti : "Me lo voglio scrollare di dosso" (VIDEO) : Sono stati 3 lunghi anni d'amore Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Un rapporto già burrascoso negli ultimi tempi e persino prima dell'inizio nel viaggio dei sentimenti a Temptation Island VIP, luogo che ha segnato la prova del nove della coppia e che oggi ne ha decretato la fine.Dopo che la showgirl ha visionato un video del suo fidanzato nel pinnettu sempre più vicino alla tentatrice Zoe, lei ha chiesto il falò di confronto immediato. Il ...

Temptation Island Vip - ascolti ancora in calo. Tensione alle stelle tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti : “Mi vergogno di essere qui con lui” e tira un calcio al pc portatile : Il Commissario Montalbano “arresta” nuovamente Temptation Island Vip, la replica della fiction di Rai1 ha vinto la serata con 4.423.000 telespettatori con il 20,56% di share. In calo il reality delle corna condotto da Alessia Marcuzzi visto da 2.959.000 e il 17,75%, un dato che segna oltre quattro punti in meno anche rispetto allo scorso anno. La puntata si apre con il confronto anticipato tra Damiano Coccia detto Er Faina e la ...