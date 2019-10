La Turchia invade la Siria | Trump | ?«Ora i terroristi dell' Isis scapperanno in Europa»

La Turchia sta per invadere la Siria. Ankara : truppe passeranno il confine a breve : Le truppe di Erdogan stanno per attraversare il confine turco-siriano. Ong, raid artiglieria turca su postazioni curde

Trump dà via libera a Erdogan - la Turchia pronta a invadere la Siria. Preoccupazione Onu - Ue e Russia : Il via libera è arrivato ieri. Donald Trump ha parlato con il suo omologo turco, Recep Tayyp Erdogan e lo ha rassicurato: gli Stati uniti non ostacoleranno i piani di Ankara. La Turchia ha dichiarato guerra alle milizie curde del Nord della Siria ed è pronta a invadere la regione, utilizzando migliaia di uomini, mezzi terrestri e aerei. Un'operazione imminente, "forse sarà oggi, o forse domani", ha ammesso Erdogan, in partenza per una visita di ...

