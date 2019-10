Vanno in scena i tristi giorni del livore di Napoli per Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Lunedì mattina, scrivo nella mia chat rossonera, chat ovviamenteana. A tutti i milanisti che conosco, brillano gli occhi quando parliamo di Carlo. Qualcuno ogni tanto chiede notizie, qualcun altro – Michele Fusco – osserva: “certo che si è into”. Ecco lo scambio: “Non dico ai livelli di Giampaolo, ma Carletto è in difficoltà”. Pronta la risposta: “Scambiamoceli, dai”. Firmato Jacopo Tondelli. Lo scambio lo farebbe a occhi chiusi, anche col nuovo allenatore. Non lo sanno a Milano, non possono saperlo, e noi non glielo diciamo, che aun bel po’ di persone avrebbe voluto Giampaolo sulla panchina del. Per una serie di ragioni che qui non stiamo ad approfondire perché sennò ci inamo più del dovuto. Ma insomma ha a che fare con quella questione della bellezza.è uscita segnata da un week-end micidiale. Vittoria della Juventus di ...

