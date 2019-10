Messi | la rivelazione | “Nel 2014 volevo andare andare via dalla Spagna | mi sentivo

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Un futuro mai seriamente messo in discussione, ma che qualche volta ha leggermente scricchiolato. Ma Lionelha tenuto a precisare, per l’ennesima volta, qual è la sua intenzione: chiudere la carriera al Barcellona. L’asso argentino ha rilasciato una lunga intervista all’emittente catalana RAC1. Queste le sue parole. “Ho sempre sognato di giocare un giorno nel Newell’s ma alle volte bisogna pensare alla famiglia, che è la cosa più importante. Ecco perché la nostra idea, anche se non si sa mai, è vivere per sempre a Barcellona e chiudere la carriera qui. Soprattutto per come mi sento nel club, per come ci troviamo bene nella città, per i miei figli, non voglio che siano costretti a lasciare gli amici. Il rinnovo? Al momento non c’è nulla ma mi sono sempre tenuto ai margini delle trattative, perché non abbiamo mai avuto problemi, è sempre ...

