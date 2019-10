Inter | tra le accuse di Spalletti ci sarebbe il mancato arrivo dei giocatori richiesti

Netflix Mediaset - tra i 7 titoli spunta “Il Divin Codino” il film su Roberto Baggio Interpretato da Andrea Arcangeli : Mediaset-Netflix accordo per 7 progetti, Andrea Arcangeli sarà Roberto Baggio nel film "Il Divin codino" Nasce il nuovo asse Netflix-Mediaset per portare grandi storie italiane con produzioni ...

Extravergine - Pilar Fogliati - Stefano Rossi Giordani - Melissa Anna Bartolini e Stella Pecollo a Blogo (Intervista video) : Parte ufficialmente domani, 9 ottobre 2019, alle 21.15, Extravergine, la nuova serie comedy in 10 episodi da 30 minuti, co-prodotta con Publispei di Verdiana Bixio in onda su FoxLife (Sky, 114) e Fox (Sky, 112) E' Roberta Torre a dirigere le vicende tragicomiche della protagonista, la ventinovenne Dafne Amoroso, interpretata da Lodovica Comello. Dafne vive a Milano e lavora per #Audrey, una rivista online molto trendy, dove cura la rubrica più ...

‘Ndrangheta - 16 arresti a Torino per estorsione e usura : sequestrati soldi contanti - orologi e moto. Le Intercettazioni : Sono sedici le persone arrestate questa mattina dalla polizia, nel corso di due operazioni coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino e riferite a due distinte organizzazioni criminali dedite ad attività di usura, estorsione e riciclaggio. A scopo preventivo sono stati sequestrati, tra l’altro, soldi contanti, orologi, moto. L’indagine è scattata nel 2014, dopo l’acquisizione di alcune cambiali legate a ...

Bandini : il risultato di Inter-Juve è il riflesso del divario di talento tra i campioni e i loro aspiranti sfidanti : Nicky Bandini sul Guardian scrive un lungo articolo sul derby di domenica sera tra Inter e Juve. “Erano quattro mesi e mezzo che Conte lo aspettava”, è scritto. Con la Juve il tecnico nerazzurro si è fatto conoscere, sia come giocatore che come allenatore. Lo ha riportato alla gloria dopo averne assunto il comando nel 2011. E da allora la Juve ha dominato il calcio italiano. “L’Inter si è avvicinata a Conte questa ...

Pomeriggio5 - Megghi Galo su Giorgia Caldarulo : 'Mai mostrato Interesse verso le ragazze' : Megghi Galo il 7 ottobre è intervenuta a Pomeriggio 5 per esprimere la sua opinione su Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Nel salotto di Barbara d'Urso, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dipinto la nuova fiamma dell'influencer friulana come una donna interessata solamente alla notorietà. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando la 23enne su Instagram ha detto la sua sul nuovo flirt di Taylor Mega. Dopo le accuse di Erica Piamonte e del ...

Spalletti al Milan salta definitivamente : nessun accordo tra il tecnico toscano e l’Inter sulla buonuscita : Luciano Spalletti non sarà l’allenatore del Milan. A meno di clamorosi colpi di scena, il tecnico di Certaldo non sarà il successore di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera. Nonostante i tentativi fatti con l’Inter per cercare una soluzione sulla buonuscita, le parti sono rimaste distanti. Un muro contro muro – quello tra Spalletti e l’Inter – che va a discapito del Milan, “costretto” a virare sul più ...

Milan - ultimo tentativo per Spalletti : oggi ultimo incontro tra il tecnico e l’Inter : Nonostante non ne sia ancora stato ufficializzato l’esonero, l’avventura di Marco Giampaolo in rossonero è ormai giunta al capolinea. La fine del rapporto che lega l’allenatore abruzzese al Milan verrà annunciata – presumibilmente – quest’oggi dalla società rossonera. Il sostituto di Giampaolo dovrebbe essere Stefano Pioli, dopo che il Milan ha fatto un tentativo per portare Luciano Spalletti sulla propria ...

Laura Boldrini è pronta a incontrare l'ex nemico Beppe Grillo per parlare di Internet : “Il Movimento 5 Stelle è cambiato nei modi di fare politica”. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, appena passata da LeU al Pd, ritiene che “alcuni deputati del Movimento hanno cambiato il loro comportamento e anche opinione”, ad esempio sul quel post con cui Beppe Grillo scrisse: “Cosa faresti alla Boldrini in macchina”. Uno scritto di chiara natura sessista, sul quale Boldrini ancora oggi dice ...

Emma Marrone - siti mostrano una foto dopo l'Intervento ma la Turci dice : 'È di un anno fa' : Neppure il tempo di gioire nel vedere uno scatto di Emma Marrone dopo tanto tempo, che i suoi fan hanno dovuto fare i conti con la dura realtà. La fotografia che molti siti di gossip hanno etichettato come "la prima dopo l'operazione", in verità risale ad un anno fa: è stata la protagonista dell'immagine, Paola Turci, a fare chiarezza in merito sui social network. Paola Turci chiarisce l'equivoco sullo scatto con Emma Ieri, domenica 6 ottobre, ...

Di Marzio : Spalletti tratta con l’Inter : È oramai diffusa la notizia che da Giampaolo in uscita dal Milan che punta Luciano Spalletti come suo successore. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione arrivano da Gianluca Di Marzio che conferma l’interessamento dei rossoneri, ma anche il problema dei sua anni di contratto che ancora legano il tecnico toscano all’Inter. La situazione di Spalletti con l’Inter Fino a questo momento a richiesta avanzata da Spalletti al club ...

Rifiuti da trattare provenienti dalla Campania : abbandonati in Lombardia o Interrati in Calabria. 11 arresti in varie regioni d’Italia : I Rifiuti provenienti dalla Campania che avrebbero dovuto essere trattati, venivano invece portati in capannoni abbandonati in diverse aree industriali del Nord Italia, ma anche interrati in una cava dismessa, in Calabria. In Lombardia snodo del traffico era l’impianto (autorizzato) SMR Ecologia di Como, solo sulla carta destinazione di quei Rifiuti che, in realtà, finivano in capannoni o sotto terra senza alcun trattamento. L’indagine della ...

Inter-Juve - non solo spettacolo : finalmente una gara senza veleni e strascichi arbitrali : Può una gara di calcio, che non sia un pari in alcuni casi, mettere d’accordo tutti? Ovviamente no. Inter-Juve, al fischio finale, ha messo d’accordo tutti? Ovviamente no. Ma siamo certi di una cosa, e non lo avremo notato solo noi ‘neutrali’, ma anche i tifosi delle due squadre: finalmente la gara si è conclusa senza veleni e strascichi arbitrali. Fa piacere. A tutti. Al movimento arbitrale, alle due squadre, ai ...

Inter - il Manchester United sarebbe pronto a trattare la cessione di Sanchez (RUMORS) : Archiviata la prima sconfitta in campionato, subita ieri contro la Juventus, l'Inter pensa già al prossimo impegno di campionato. I nerazzurri affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium, domenica 20 ottobre alle ore 12:30, in cerca di riscatto anche per tenere la scia proprio dei bianconeri, che ora sono in testa alla classifica con un punto di vantaggio proprio sui nerazzurri. Tornerà in campo dal primo minuto Alexis Sanchez, che ha saltato il ...

Garanzini : il testa a testa tra Inter e Juve è destinato a durare tutto il campionato : La Juve vince e ristabilisce le gerarchie in campionato riprendendosi il comando che l’Inter le aveva sottratto in questo avvio di campionato, ma scrive Garanzini sulla Stampa Ma la doppia reazione nerazzurra, al vantaggio iniziale di Dybala e a quello definitivo di Higuain, dice che l’Inter non finisce certamente qui. Il testa a testa tra Inter e Juve Anzi, il testa a testa è destinato a durare probabilmente per tutto il ...