Indivisible - recensione

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Decine di migliaia di giocatori attendevano, action RPG in due dimensioni finanziato da una campagna IndieGoGO di grande successo, nell'ormai lontano 2015.Skullgirls è un picchiaduro di Lab Zero Games con diversi anni sulle spalle, che aveva colpito per il suo stile colorato e molto ispirato, sicuramente non rivoluzionario nelle meccaniche presenti, ma senza dubbio ben confezionato. Direttamente dagli stessi sviluppatori, arriva quindi.L'incipit del titolo è, paradossalmente, l'elemento che ci ha convinti meno. L'allegra e frizzante sedicenne Ajna ricalca in modo certosino ogni singolo stilema del classicissimo protagonista shōnen (e ricorda in maniera impressionante Nadia de Il Mistero della Pietra Azzurra): impulsiva ma di buon cuore, abile nel combattimento e con un incredibile potere nascosto, addestrata da genitore che non vuole rivelarle il segreto ...

