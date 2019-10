Il PC scende in piazza a Roma Le dichiarazioni esclusive di Marco Rizzo

Calabria : Villa San Giovanni scende in piazza con i volontari della Protezione Civile per la campagna “Io non rischio” : Il 12 e 13 ottobre i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno presenti in piazza anche a Villa San Giovanni per la campagna “Io non rischio”. Ad annunciarlo è l’assessore delegato Pietro Caminiti che, con il supporto della squadra di volontari villesi sta dando massima diffusione all’iniziativa che li vedrà protagonisti. Il volontariato di Protezione Civile e le Istituzioni si impegnano insieme per comunicare sui rischi ...

I Comuni sentono puzza di tagli. Decaro : "Pronti a scendere in piazza" : “Pronti a scendere in piazza”. Questa la dichiarazione di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, sul possibile taglio dei finanziamenti ai Comuni per evitare l’aumento dell’Iva. “L’aumento dell’Iva è senza dubbio un rischio da scongiurare - sottolinea Decaro -, un imperativo per un Paese che ha bisogno di rimettersi in piedi, di tornare a correre senza lasciare indietro nessuno. ...

Dazi : scende in piazza il popolo del parmigiano con il premier Conte : Per la prima volta il popolo del parmigiano Reggiano e del Grana Padano con mucche, caldaia e zangole al seguito scende in piazza alla vigilia dei risultati dell’arbitrato del Wto previsto il 30 settembre sulla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mettere Dazi ai prodotti europei, che rischia di colpire pesantemente importanti settori del Made in Italy, a partire dai due formaggi italiani più esportati nel ...

Global climate strike : il mondo scende in piazza per il futuro delle nuove generazioni : di Francesca Casale Nell’agosto dell’anno scorso la giovane attivista svedese Greta Thunberg ha iniziato a manifestare con dei sit-in contro le politiche per il clima del governo del suo Paese. Sono nati così i FridaysForFuture, ovvero gli scioperi che tutti i venerdì vedono i giovani riunirsi nelle piazze delle loro città. Questi piccoli gruppi hanno coinvolto sempre più persone andando ad organizzare ben due scioperi Globali, uno in marzo e ...

WeekForFuture : al 20 al 27 settembre il mondo scende in piazza per il pianeta : Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese impegnata nella lotta per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, ha partecipato ieri a New York ad una tra le più grandi manifestazioni mondiali nell'ambito della "Week for future". Nella settimana che va dal 20 al 27 settembre, infatti, milioni di persone scenderanno nelle piazze del mondo, per chiedere ai Governi del pianete delle azioni concrete sul cambiamento climatico. ...

SkyTg24 si rinnova - il direttore Giuseppe De Bellis : “Riportiamo al centro la notizia con rubriche e partnership internazionali - due weekend all’anno scenderemo in piazza” : SkyTg24 cambia pelle sotto la guida del nuovo direttore Giuseppe De Bellis, che ha preso in mano le redini del Tg di Sky dopo la direzione di Sara Varetto. Nello studio a Milano rinnovato e tecnologicamente all’avanguardia (tanto che i cellulari non prendevano per evitare interferenze tecniche) il direttore De Bellis ha presentato il suo palinsesto ripensato con approfondimenti, in tempo reale. “Ci sono evidenti cambiamenti importanti nel ...

Batosta Iva sulla patente di guida - autoscuole infuriate : "Pronte a scendere in piazza" : Revocata l'esenzione dell'imposta: dopo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate i titolari delle autoscuole vogliono una...

Sicilia : Legambiente scende in piazza contro resort su isola Capo Passero : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Sit in di Legambiente Sicilia questa mattina, a piazza dei Due mari, a Porto Palo di Capo Passero (Siracusa). L'associazione ambientalista ha protestato contro la realizzazione di un resort sull’isola. "Da anni lottiamo affinché non venga fatto scempio di un posto dens

Meloni : non comprendo ‘no’ di Forza Italia a scendere in piazza con noi : Roma – “Credo che sia giusto che a questa manifestazione partecipino tutti gli Italiani che si rendono conto che c’e’ un palazzo asserragliato contro la loro volonta’ che vogliono venire a dire: Non nel mio nome. Non e’ solo la Lega che ha aderito: ci sono elettori delusi del M5s, addirittura del Pd che stanno venendo in piazza con noi”. Cosi’ Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ...

Governo - Salvini : “Di Maio tradito da Conte. Da avvocato del popolo ad avvocato della Merkel”. E i leghisti sono pronti a scendere in piazza : “Mi sembra che Di Maio sia una vittima di Conte, l’avvocato del popolo che ha fatto in fretta a trasformarsi in avvocato della Merkel” Dal palco della Berghem Fest di Alzano Lombardo, il segretario della Lega Matteo Salvini torna ad attaccare il premier incaricato. Quello che potrebbe nascere, secondo Salvini, è un Governo Pd-Pd non Pd-M5S”. Il leader del Carroccio non commenta l’operato di Mattarella, ma quando lo nomina dalla platea piovono ...

Sondaggi - vola Giorgia Meloni E stasera scende in "Piazza" : in base agli ultimi Sondaggi politici, con il governo PD M5s vola Fratelli d'Italia. La leader Giorgia Meloni stasera sarà ospite a #laPiazza, kermesse di Affaritaliani.it coi big della politica Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini scende in piazza il 19 ottobre contro i grillodem : Matteo Salvini non si sente “sconfitto” dopo l’imminente nascita del governo giallorosso. “Facciamo una sana opposizione per qualche mese poi

Meloni : se nasce Governo M5S-Pd scenderemo in piazza : Meloni: se nasce Governo M5S-Pd scenderemo in piazza."Se questo Governo dovesse nascere scenderemo in piazza.