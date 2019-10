Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Roma – C’e’ una piede libero per l’incendio doloso avvenuto questa notte in un locale di via delle Palme a. L’e’ stato trovato in zona da una pattuglia della Polizia del commissariato Casilino, con in mano una bottiglia di alcol e alcuni accendini. L'articoloinunproviene da RomaDailyNews.

zazoomblog : Fiamme in pinseria a Centocelle: ipotesi dolosa - #Fiamme #pinseria #Centocelle: - Agenzia_Dire : È un incendio di natura quasi certamente dolosa quello scoppiato questa notte nella pinseria ‘CENTO 55’ nel quartie… - romadailynews : Fiamme in pinseria a #Centocelle: denunciato un uomo: Roma – C’e’ un denunciato a piede… -