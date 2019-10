Naufragio migranti Lampedusa | morti e feriti in mare | il bilancio

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 8 ottobre 2019)in, ilEnnesimo tragicoa largo di. Questa volta, a farne le spese, sono almeno 13 donne (di cui una incinta) e otto bambini. Per ora, si contano 22 superstiti. Ci sono ancora una 15ina di dispersi e, purtroppo, sembrano esserci davvero poche speranze. Il barchino si è ribaltato ad appena 6 miglia dal principale punto di approdo italiano. Una distanza molto breve ma contrastata dalle condizioni meteo, decisamente proibitive. Quasi la metà dei naufraghi non ce l’ha fatta. La maggior parte di loro proveniva dalla Tunisia. Poi, alcunisubsahariani. La reazione dal fronte PD: parlano la ministra De Micheli e l’eurodeputato Bortolo La ministra per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli (PD), commenta così il nuafragio del barchino a largo delle coste di: ...

