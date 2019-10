Francesca Cipriani dopo il malore | In ospedale non c' è campo per i cellulari | non è

Francesca Cipriani e il virus intestinale : "Ho visto San Pietro darmi le chiavi" : Brutta avventura per Francesca Cipriani. L'ex isolana e gieffina qualche notte fa ha avuto un virus intestinale, a causa del quale ha deciso di recarsi in ospedale. La donna ha raccontato la vicenda a Pomeriggio Cinque da Barbara d'Urso. Un virus molto forte si era abbassata troppo la pressione. Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi. ...

Francesca Cipriani : "Sono stata male - ho visto la morte in faccia" - : Luana Rosato Francesca Cipriani racconta la sua notte in ospedale a causa di un virus, poi si lamenta dell'assenza di campo per i cellulari nelle strutture pubbliche In collegamento con Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani ha raccontato a Barbara d’Urso di essere stata molto male a causa di un virus gastrointestinale che le ha fatto “vedere San Pietro con le chiavi in mano”. “Francesca, cosa è successo?”, ha domandato la conduttrice ...

Francesca Cipriani in ospedale per un virus intestinale : "In una notte ho perso tre chili" (video) : Francesca Cipriani, ospite, oggi, lunedì 7 ottobre 2019, ha raccontato di aver passato una notte in ospedale per un brutto virus intestinale che le ha provocato seri problemi di salute:prosegui la letturaFrancesca Cipriani in ospedale per un virus intestinale: "In una notte ho perso tre chili" (video) pubblicato su Gossipblog.it 07 ottobre 2019 18:31.

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani dopo il malore : “Ho toccato il fondo” : Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque: il retroscena sul suo malore Francesca Cipriani è ritornata sul piccolo schermo degli italiani dopo il malore che l’ha colpita negli scorsi giorni. Negli studi di Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, la showgirl ha rivelato un retroscena sulla notte in cui è stata poco bene, raccontando di quanto è stata trasportata in ospedale e del dolore provato durante quelle interminabili ore. Ho toccato il ...

Francesca Cipriani in ambulanza. Fan in apprensione : cosa è successo : Francesca Cipriani si è fatta conoscere al grande pubblico da casa nel 2006, quando partecipò come concorrente al Grande Fratello e a La pupa e il secchione – Il ritorno con Federico Bianco. In tv è stata anche inviata di Domenica Cinque nel 2009, di Kalispéra nel 2010 e di Mattino Cinque nel 2014; è stata nel cast di Colorado e tra gli ospiti fissi di Grand Hotel Chiambretti. Inoltre, ha preso parte al film per la tv Finalmente a casa e alle ...

Francesca Cipriani : “Le merendine sono il profumo della vita” : Che Francesca Cipriani sia una fan di Matteo Salvini è cosa nota. Anche perché lei ha sempre ammesso di ammirarlo politicamente e di trovarlo un uomo affascinante. Raggiunta da Un giorno da Pecora, programma in onda su Rai Radio 1, ha ribadito: “Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più. Deve tornare (Salvini, ndr) altrimenti l’Italia farà una ...

Francesca Cipriani : «Il nuovo governo non mi piace - scendiamo in piazza per far tornare Salvini» : «Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più». La maggiorata showgirl Francesca Cipriani, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è tornata nuovamente a parlare del politico che apprezza di più, Matteo Salvini, e di quello che, nel nuovo corso politico, proprio non le va giù. E non ha mancato di fare un appello agli italiani in diretta per far tornare il ...

Francesca Cipriani : No tassa sulle merendine - ne mangio troppe! : Francesca Cipriani, ex pupa de La Pupa e il Secchione, torna a far parlare di sé. Infatti, la bionda esplosiva ha rilasciato una dichiarazione durante una recente intervista nel programma Un giorno da pecora, su Rai Radio1, talmente estrema da mobilitare il pubblico. Dapprima la Cipriani ha voluto sottolineare la sua simpatia per il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, tanto da arrivare a sostenere: “Non l’ho mai visto ...