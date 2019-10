Ergastolo ostativo ai mafiosi | la Corte dei diritti umani di Strasburgo rigetta il

Ergastolo ostativo - bocciato il ricorso : benefici anche a mafiosi e terroristi : La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’istanza presentata dall’Italia

Ergastolo ostativo - corte Strasburgo respinge il ricorso dell’Italia : “Legge da riformare” : L’Italia deve riformare la legge sull’Ergastolo ostativo, che impedisce al condannato di usufruire di benefici sulla pena se non collabora con la giustizia. Lo ha stabilito la corte di Strasburgo, rifiutando la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal Governo italiano dopo la condanna – che adesso diventa definitiva – emessa il 13 giugno scorso. I giudici di Strasburgo erano chiamati a confermare o modificare la sentenza ...

Ergastolo ostativo - Grasso : “Preoccupato dalla Cedu. Cancellazione del fine pena mai per i boss mafiosi era nel papello di Riina” : Pietro Grasso è preoccupato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che oggi comunicherà la sua decisione sull’Ergastolo ostativo. Il motivo? “Era uno dei punti del papello di richieste che Riina pretendeva dallo Stato per fermare le stragi. Ce l’ ha raccontato proprio Giovanni Brusca”, dice l’ex procuratore nazionale antimafia in un’intervista al Corriere della Sera. I giudici di ...

I domiciliari negati a Brusca e la battaglia tra Roma e Strasburgo sull'Ergastolo ostativo : Niente arresti domiciliari per Giovanni Brusca. La Cassazione respinge l'ennesima richiesta del boss pentito di scontare a casa gli ultimi anni di pena. È stato arrestato nel 1996 e condannato a trent'anni. Tornerà libero nel 2021 con gli sconti che vengono riconosciuti a tutti i detenuti per la buo

La Cedu - l’Ergastolo ostativo e la funzione rieducativa della pena : Roma. Nino Di Matteo, pubblico ministero della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è sconcertato e lo dice al Fatto quotidiano: “L’unica vera preoccupazione per i mafiosi è l’ergastolo, inteso come effettiva reclusione senza alcuna possibilità di accedere ai benefici”. Stessa linea di Al

Ergastolo ostativo - attesa per il verdetto Ue : 957 criminali potrebbero uscire : Potrebbe arrivare già nelle prossime ore la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) sull'Ergastolo ostativo. Il verdetto preoccupa il governo e la Commissione Parlamentare antimafia. I detenuti in regime di Ergastolo ostativo, nel nostro Paese sono poco meno di un migliaio: perlopiù mafiosi ed ex brigatisti, ma anche condannati per reati legati al traffico di droga, pedopornografia e prostituzione minorile. attesa e ...

Cos’è l’Ergastolo ostativo : La Corte europea per i diritti umani prenderà oggi un'importante decisione su una pena prevista nell'ordinamento penitenziario italiano

No - la fine dell'Ergastolo ostativo non rimetterà in libertà i boss mafiosi : Tra lunedì e martedì, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo si esprimerà sull’ammissibilità del ricorso presentato dall’Italia contro la sentenza dello scorso 13 giugno con cui la stessa Corte di Strasburgo ha bocciato l’istituto dell’ergastolo ostativo (il cosiddetto carcere a