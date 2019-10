Ecco il primo aereo della Nasa completamente elettrico

Fonte : wired

(Di martedì 8 ottobre 2019) (foto:) All’Armstrong Flight Research Center, in California, è appena arrivato un nuovo giocattolo. Si chiama X-57 Mod II ed è ilX-plane (unmodello con cui latesta le nuove tecnologie) interamente, e anche ilin 20 anni che trasporterà un equipaggio. La– fa sapere in un comunicato – condividerà tutti i risultati così da aiutare l’emergente mercato dei velivoli elettrici a progredire più rapidamente. L’X-57 è la versione elettrica del Tecam P2006T, in cui appunto i motori elettrici hanno sostituito i tradizionali motori a combustione. In particolare si trattaversione Mod II, che, non avendo le ali, porterà a compimento i test a terra e quelli di trasporto dell’equipaggio. Il passo successivo saranno i test di volo delle versioni Mod III e IV, che sono già in stato avanzato di realizzazione. L’ala presente in queste versioni ...

