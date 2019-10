Dybala | ' Sono felice di essere alla Juve | dette cose non vere durante il mercato'

Brescia-Juventus live - le formazioni ufficiali : ci sono Dybala e Balotelli : Brescia-Juventus live, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre. Alle 21 in campo il Brescia contro la Juventus, i campioni d’Italia in carica sono reduce dal successo contro l’Hellas Verona, percorso sorprendente per la squadra di Corini che nell’ultimo match ha vinto con merito contro ...

Del Piero su Dybala : 'Sono sicuro che Paulo possa essere ancora determinante' : E' stato uno dei giocatori più chiacchierati nel calciomercato estivo: dato per partente, è stato vicinissimo al trasferimento dapprima al Manchester United, poi al Tottenham ed è stato trattato anche dal Paris Saint Germain che, probabilmente, avrebbe investito sull'argentino se fosse partito Neymar. Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, che sembrerebbe non essere considerato una prima scelta da Maurizio Sarri: il tecnico toscano, almeno in ...

Juventus - Paratici svela il futuro di Dybala : “Paulo? Sono sicuro ormai…” : Juventus – Prima del delicato match in programma questa sera contro il Napoli, Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è concesso ai microfoni di ‘Sky Sport’ per fare il punto sulle trattative più calde del mercato bianconero a poco più di due giorni dalla chiusura della finestra estiva. Parole importanti sul futuro di Dybala e sul gruppo bianconero. […] More

Juventus-Napoli - Martusciello : “il decorso di Sarri procede bene. Dybala? Ci sono le regole e vanno rispettate” : Il vice di Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Napoli, soffermandosi anche su Paulo Dybala Non è ancora certo se Maurizio Sarri riuscirà a sedersi in panchina o meno domani all’Allianz Stadium, dove la Juventus affronterà il Napoli nella prima partita casalinga di questa Serie A. Lapresse Il vice allenatore dei bianconeri si è presentato in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani, ...

Juventus - da Dybala a Mandzukic : Parma segnale chiaro - possono partire : Juventus – Andando per zone, in difesa c’è sempre la situazione Rugani in divenire con la Roma: il difensore non è stato neanche convocato e il match di Parma non ha aggiunto nulla agli occhi della società. Cosa che invece è accaduta a centrocampo: le scelte di Sarri e Martusciello, infatti, sono andate in una direzione precisa. A […] More

Tuttosport : Lo scambio Icardi-Dybala non è scontato. Ci sono fattori umani da non sottovalutare : Il rinnovo di Dzeko con la Roma rappresenta una possibilità in più per Icardi di finire alla Juventus in uno scambio con Dybala, scrive Tuttosport. Ma la trattativa al momento non esiste. E’ solo “coltivata in modo indiretto”. I club, al momento, non si sono parlati. E non sono da trascurare i fattori umani che possono incidere sull’affare. La situazione è questa, scrive il quotidiano: Icardi aspetta la Juventus, che ...