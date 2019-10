Ama | pulizia | raccolta rifiuti e sanificazione in aree esterne istituti scolastici

Fonte : romadailynews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma – “Operazioni a ciclo continuo dideiin particolare nelle‘sensibili’. Ama, d’intesa e in coordinamento con Roma Capitale, sta mettendo in campo il massimo sforzo per assicurare il decoro e la regolarita’ dei servizi di igiene urbana in tutti i quadranti cittadini. Il personale dell’azienda sta monitorando costantemente ledi ospedali, Asl, strutture socio-assistenziali, fermate metro e altre strutture aggregative. Particolare attenzione viene rivolta alle zone adiacenti ai plessipresso cui sono stati effettuati nelle ultime 24 ore interventi mirati die vuotatura dei cassonetti. Pur in presenza di una disponibilita’ di trattamento inferiore al fabbisogno per alcune frazioni di materiali (scarti organici in particolare) da parte di impianti terzi, la ...

