Un nuovo amore per Adele dopo il divorzio da Simon Konecki?

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Unper? Queste le ultime indiscrezioni che trapelano dal Daily Mail, che parlano di una presunta relazione della popstar britannica con il rapper Skepta. Sembra quindi che non ci sia spazio per la tristezza, per, che volta paginala chiusura della parentesi con il marito, dal quale ha avuto il suo primogenito Angelo. Ilda suo marito risale a qualche settimana fa, ma sembra proprio che l'artista abbia deciso per un'estate all'insegna della leggerezza e di una nuova persona al suo fianco.è già stata sorpresa in compagnia di Skepta per le vie di Londra. I due sono originari di Tottenham, con Skepta che ha già avuto una relazione importante in passato con Naomi Campbell oltre a contare due milioni di followers su Instagram. Il primo avvistamento risale al mese di settembre, nel giorno 19, al The Crystal Maze Experience ...

nzingaretti : Dal 3 al 6 ottobre girerò per il Paese per mostrare a tutti che il Partito Democratico è una forza popolare che si… - fsnews_it : 'La famiglia, l’infanzia, la bellezza, l’amore'. #Mika si racconta su #LaFreccia, in occasione del tour mondiale e… - pdnetwork : 'Siamo l’unico partito in Italia in grado di mobilitare, in pochi giorni, 1000 tra banchetti, piazze, incontri, occ… -