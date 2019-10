Sulla Luna è cresciuta e già morta anche una seconda foglia di cotone

Accordo tra NASA e giapponese JAXA per il ritorno Sulla Luna - in vista dell’esplorazione di Marte : La NASA e l’agenzia spaziale giapponese JAXA hanno concordato di rafforzare la loro cooperazione per le attività umane sulla Luna in vista di un’eventuale esplorazione di Marte. Lo riferisce l’agenzia di stampa Kyodo. Hiroshi Yamakawa, presidente della JAXA, e James Bridenstine, amministratore della NASA, hanno raggiunto l’Accordo in un recente incontro a Tokyo. L’Accordo prevede un rafforzamento della cooperazione ...

Tetraplegico cammina con esoscheletro : “Mi sono sentito come il primo uomo Sulla Luna” : “Mi sono sentito come fossi il primo uomo sulla Luna. Non mi muovevo da due anni e avevo dimenticato com’era stare in piedi. Ho dimenticato di essere più alto di molte persone nella stanza ed è stato davvero impressionante”. Un esoscheletro robotico guidato dall’intelligenza artificiale di un computer ha fatto camminare di nuovo un francese di 30 anni Tetraplegico da quattro anni su una sedie a rotelle dopo un incidente. Il ...

Spazio - i piani di SpaceX per i primi viaggi privati Sulla Luna - Marte e oltre : le ultime sul programma Starship [GALLERY] : Elon Musk, CEO di SpaceX, ha presentato l’ultimo aggiornamento sul programma Starship/Super Heavy davanti al primo prototipo di Starship completamente assemblato, che eseguirà il suo primo volo di prova nelle prossime settimane. Musk ha voluto fornire una panoramica dell’attuale progettazione e una tabella di marcia per gli sviluppi futuri. SpaceX intende continuare a sviluppare i suoi rapidi progressi compiuti nel corso degli ultimi dieci anni ...

Il reattore nucleare per colonizzare la Luna può cambiare il mercato dell’energia Sulla Terra : La Terra vista dalla Luna. (foto: NASA/Newsmakers) All’interno del Nevada national security site, dal novembre del 2017 al marzo del 2018 si sono tenute le quattro fasi di sperimentazioni di Krusty (l’acronimo di Kilopower reactor using stirling technology), un piccolo reattore nucleare passivo, in grado di generare da 1 a 10kW di energia elettrica. Le sue dimensioni lo renderebbero trasportabile su un qualsiasi veicolo spaziale, adatto quindi a ...

La storia - quasi ignota - delle donne che ci hanno portato Sulla Luna : Il contributo delle quote rose nel programma Apollo fu considerevole al punto tale che, probabilmente, senza di loro l’impresa non sarebbe stata possibile o, quanto meno, ci avremmo impiegato molto più tempo del previsto. Eppure le donne che hanno lavorato al programma Lunare non sono quasi menzionate, a eccezione di Margaret Hamilton, la cui storia è stata ripresa più volte dopo che Barack Obama l’ha insignita, ...

Elon Musk svela il razzo che porterà l'uomo Sulla Luna e su Marte : Una nave spaziale per portare l’uomo sulla Luna e su Marte. Davanti a una folla di appassionati e giornalisti specializzati, Elon Musk ha mostrato al mondo, nel piccolo villaggio di Boca Chica, in Texas, le animazioni dell’atterraggio di astronavi sulla Luna e su Marte e ha previsto che il primo volo orbitale del razzo - ovviamente sperimentale - arriverà nei prossimi sei mesi, seguito da missioni nello spazio con gli ...

Spazio - Tito Stagno : “Certamente torneremo Sulla Luna - saranno i cinesi i primi a sbarcare di nuovo” : “Certamente torneremo sulla luna: io credo che per primi ci arriveranno i cinesi, perché sono molto avanti, stanno mandando anche sulla faccia nascosta della luna alcune sonde, e credo che abbia proprio l’idea di creare una colonia“. Lo ha detto Tito Stagno, il giornalista Rai che raccontò in diretta per l’Italia lo sbarco del 20 luglio 1969, intervenendo al Wired Next Fest di Firenze. “Per quanto riguarda Marte ...

Spazio : anche l’Australia Sulla Luna con Artemis : l’Australia parteciperà alla missione Artemis: lo ha annunciato il premier Scott Morrison, durante una conferenza stampa tenutasi sabato scorso presso la sede della Nasa a Washington. I rappresentanti di Stati Uniti e Australia – riporta Global Science – hanno firmato una dichiarazione di intenti che prevede l’individuazione di aree di interesse reciproco come la robotica e la gestione da remoto delle risorse, un sistema già ...

La Luna del Raccolto in un sinistro venerdì 13 Settembre : tutto Sulla rara coincidenza del Plenilunio imminente [INFO] : Quale modo migliore per richiamare lo spirito della stagione autunnale se non con una Luna piena di venerdì 13? Nonostante il primo giorno ufficiale dell’autunno sia il 23 Settembre, alla fine della settimana in corso, una rara Luna del Raccolto apparirà in cielo nella notte tra 13 e 14 Settembre. Secondo l’Almanacco dell’Agricoltore, la Luna del Raccolto è la Luna piena che appare più vicina all’inizio dell’autunno o equinozio d’autunno, quindi ...

Missione indiana Chandrayaan-2 : perché atterrare Sulla Luna è così difficile? : L’India punta alla Luna ma la strada sembra più tortuosa del previsto: lo dimostra il tentativo di atterraggio non riuscito del lander Vikram della Missione Chandrayaan-2. Lo scorso 6 settembre, dopo essersi separato dalla sonda madre, Vikram ha iniziato la sua discesa sul suolo Lunare ma – ricorda Global Science – a pochi secondi dal touchdown le comunicazioni con il centro di controllo di Bengaluru sono andate perse. L’agenzia ...

Tesoro nascosto Sulla Luna : scienziati ipotizzano vasti depositi di metalli preziosi in profondità : Un team di ricerca internazionale composto da scienziati canadesi e americani ha ipotizzato la presenza di vasti depositi di metalli preziosi nel cuore della Luna. Secondo gli studiosi non ci sarebbero evidenze di questo "Tesoro" nelle rocce Lunari poiché i metalli sarebbero rimasti legati al solfuro di ferro nelle profondità del satellite.Continua a leggere