Sampdoria | il dopo Di Francesco si complica | Pioli tra i nomi dei possibili successori

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Lae Disi separeranno. Manca solo l’ufficialità per suggellare la fine di un matrimonio che è durato pochissimo ed è stato un totale fallimento. I blucerchiati sono ultimi in classifica con una sola vittoria, sei sconfitte in sette partite e la peggior difesa della serie A (16 gol subiti). I numeri inchiodano l’ex allenatore della Roma, ma non sono solo quelli a mettere fine all’avventura genovese del tecnico. La squadra è smarrita, senza gioco, senza idee e con pochissimo coraggio. Meglio cambiare, ha pensato Massimo Ferrero che ieri in un vertice a Roma ha posto le basi per l’addio. Non ci sarà nessuna battaglia. Die la Samp si lasceranno da gentiluomini con una risoluzione consensuale che è sempre meglio di un esonero. Secondo Il Secolo XIX di oggi la buonuscita per il tecnico sarà di 1.8 milioni con i blucerchiati che risparmieranno così due anni di ...

