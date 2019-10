Retata antidroga tra Aurelio e Boccea | 17 persone in manette

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Roma – Grazie alle operazioni condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma è in corso dalle prime luci di questa mattina una grossa operazionecondotta dalla Procura di Roma, che ha dispiegato un corposo numero di militari tra le province di Roma, Viterbo e Caserta. I Carabinieeri sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo in concorso tra loro, di acquisto, trasporto, cessione, detenzione con finalità di spaccio di sostanze stupefacenti nella piazza di spaccio del quartiere capitolino. L’operazione è tuttora in corso. L'articolotra: 17inproviene da RomaDailyNews.