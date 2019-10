Lotteria degli scontrini per contrasto evasione fiscale | potrebbe partire nel 2020

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Nelfinalmentein Italia la cosiddettache, per il Governo giallorosso a trazione PD-M5S, rappresenta una delle misure diall'attraverso l'attivazione di un conflitto di interessi tra chi compra e chi vende. Il consumatore, infatti, acquisendo lo scontrino di pagamento avrà la possibilità di partecipare all'estrazione di ricchi premi.ed altre misure anti-per recuperare 7,2 miliardi Insieme ai bonus per chi paga con la moneta elettronica, larientra tra quelle misure che, in base alle stime del Governo PD-M5S indicate nei giorni scorsi nella Nota di aggiornamento Documento di economia e finanza (DEF), dovrebbero permettere di recuperare un gettito pari a ben 7,2 miliardi di euro. Salvo eventuali nuovi rinvii, ladovrebbe così ...

