Vodafone sta regalando 50 GB al mese per un anno ad alcuni clienti

Cybercrime - accordo tra Polizia di Stato e Vodafone Italia : Cybercrime, accordo tra Polizia di Stato e Vodafone.E' Stato siglato il rinnovo dell'accordo per la prevenzione e contrasto dei crimini

Non si sentiva la mancanza delle rimodulazioni Fastweb : dal 21 ottobre la risposta a Vodafone : Da tempo non se ne parlava, ma a partire dal mese di ottobre a quanto pare dovremo fare i conti anche con le rimodulazioni Fastweb. La compagnia telefonica, infatti, ha deciso di applicare alcuni aumenti a determinate tariffe attualmente sul mercato, rendendole per forza di cose meno competitive rispetto a quanto riscontrato fino ad oggi. Il prossimo sarà pertanto un mese molto caldo, se pensiamo che nella giornata di ieri vi abbiamo parlato ...

Attivazione Vodafone Senza Scatto New sicura - nonostante i ritardi : State cercando anche voi di attivare Vodafone Senza Scatto New, il piano a consumo gratuito del gestore rosso? La vostra preoccupazione è normale, ma siamo qui per rassicurarvi. Giorni fa avevamo preparato per voi una guida con le istruzioni da seguire per il passaggio da Vodafone 25, la tariffa base che a partire dal primo rinnovo al 21 ottobre 2019 avrà un costo mensile di 1.99 euro (qualora sulla SIM non vi siano attive offerte con minuti e ...

Senza sosta le rimodulazioni Vodafone d’autunno : dal 25 ottobre nuove fasce colpite : Si torna a parlare anche oggi 24 settembre di rimodulazioni Vodafone. Tutto nasce dall'ultima comunicazione ufficiale diramata dalla compagnia telefonica per coloro che dispongono di un piano più diffuso di quanto si possa immaginare. Dopo avervi parlato di Vodafone 25 pochissimi giorni fa con un articolo apposito, infatti, questo martedì tocca concentrarsi su Life Connect, alla luce di un provvedimento da parte dello stesso operatore che non ...

Quanto costa iPhone 11 con Tim - Vodafone - Wind - 3 e Iliad : iPhone 11 insieme a iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è pronto al debutto in Italia oggi 20 settembre con la possibilità di acquistarlo tramite le offerte degli operatori telefonici. Sul nostro territorio, i nuovi smartphone Apple sono stati inseriti a listino sia stand-alone (slegato da pacchetti tutto compreso) sia con abbonamento che include minuti di chiamate, messaggi di testo e soprattutto gigabyte per navigare su internet ad alta ...

Proposta d’acquisto Huawei P30 Lite da Vodafone : 8.99 euro al mese : Se siete clienti Vodafone probabile abbiate ricevuto o stiate per ricevere un SMS con una Proposta d'acquisto molto interessante, relativa al Huawei P30 Lite ed al Samsung Galaxy A50, che potrete pagare 8.99 euro al mese per 30 mesi, senza nessuna spesa di anticipo. La permanenza minima è di 24 mesi: l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Per aderire non dovrete fare altro che presentarvi nel Vodafone Store più vicino casa vostra ...

Segnalati problemi Vodafone per la rete 4G e connessione lenta sul fisso il 13 settembre : stato del servizio : Questo venerdì 13 settembre si apre con problemi Vodafone. Va specificato fin da subito che non si tratta di un vero e proprio down al servizio ma ci clienti mobile e pure quelli legati al vettore per la linea fissa di casa lamentano malfunzionamenti diffusi sulla rete. Cerchiamo dunque di capire meglio quale sia la situazione attuale. Lato linea mobile, i problemi Vodafone odierni sono elativi alla velocità di connessione. Il segnale 4G non ...

Vodafone sta regalando 50 GB al mese per un anno ad alcuni clienti : Vodafone sente già l'aria natalizia e così è in vena di fare regali ad alcuni suoi clienti selezionati, ai quali sta inviando, da alcune ore, un SMS con all'interno le condizioni per usufruire del regalo. L'articolo Vodafone sta regalando 50 GB al mese per un anno ad alcuni clienti proviene da TuttoAndroid.

Ecco quanto costano gli smartphone 5G a rate con Vodafone : Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G potreste approfittare delle varie soluzioni per l'acquisto a rate pensate da Vodafone per chi vuole sfruttare la sua rete L'articolo Ecco quanto costano gli smartphone 5G a rate con Vodafone proviene da TuttoAndroid.