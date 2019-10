Scrofa uccide un uomo e ferisce gravemente un bambino a Roma

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) Tragedia a Corcolle, nei pressi della Capitale, dove un 50enne rumeno è stato ucciso da unanel tentativo di salvare undi due anni, che era statoferito dall'animale. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della Compagnia di Tivoli. Secondo quanto si apprende, il 50enne rumeno - che era andato a trovare alcuni parenti in un terreno agricolo in via Lunano, a Corcolle - avrebbe accompagnato ildi due anni, figlio di un amico, a vedere i maialini scatenando la reazione dellache lo ha attaccatondolo. Ilè stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Tivoli. Al momento, secondo quanto si apprende, sarebbero escluse responsabilità di altre persone nella tragedia.

