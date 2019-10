Netflix su Sky | quanto costa abbonarsi | ecco i prezzi

Svolta nello streaming : dal 9 ottobre Netflix sarà nell'offerta di Sky Q : Dopo l'intesa con Dazn per i contenuti della serie A, una partnership tra due colossi televisivi. Che potranno permettere agli utenti di avere un solo abbonamento

Sky e Netflix : dal 9 ottobre al via la partnership in Italia : La partnership europea tra Sky e Netflix arriverà in Italia dal 9 ottobre. Sky e Netflix porteranno la più grande offerta di intrattenimento su Sky Q, combinando il servizio Netflix, con tutti i suoi contenuti e funzionalità, alle serie TV più premiate, agli show, alle produzioni originali e a tutto l’altro intrattenimento dell’offerta Sky. Si arricchisce, quindi, l’offerta per i clienti Sky Q e ...

Sky - arriva Netflix su Sky Q. E dal 2020 gli abbonamenti internet : Andrea Zappia di Sky all’Ey digital summit Capri – Sky lancerà i suoi abbonamenti internet in fibra entro la prima metà del 2020, mentre è ormai questione di giorni l’approdo di Netflix sulla piattaforma Sky Q, il contenitore multimediale per gli abbonati della pay tv. Come ha spiegato Andrea Zappia, amministratore delegato per l’Europa continentale di Sky a margine dell’Ey digital summit, il forum sull’innovazione ...

Zappia (Sky) : «Faro su contenuti e loro aggregazione. Netflix arriva su Sky Q». : «NetFlix è una azienda straordinaria che non sarebbe esistita negli anni '90. Oggi l'innovazione tecnologica non basta, ci vogliono i capitali finanziari che consentono di bruciare cassa». L'esempio di come sta cambiando il mercato della tv e dei contenuti giunge da Andrea Zappia, Chief executive continental Europe di Sky, che dal palco del Digital Summit racconta la...

