Matteo Renzi | una clamorosa questione di soldi | quanti ne guadagna chi passa dal Pd a

Matteo Renzi bolla la manovra del Conte bis : 'Per il cuneo fiscale proposti spiccioli' : Matteo Renzi ha scritto una lettera al Corriere della Sera, criticando fortemente il Def, presentato dal Presidente Conte e dal ministro Gualtieri. Ci vuole più coraggio per la riduzione del cuneo fiscale e la detassazione del lavoro, ha detto l'ex sindaco di Firenze. Al contrario, nella proposta di Gualtieri, ci sarebbero solo 2,5 miliardi di euro. Cioè: “solo spiccioli”. Renzi scrive che l'abbassamento delle tasse e, di conseguenza, del costo ...

Matteo Renzi : 'Non siamo contro il governo - bensì contro l'aumento delle tasse' : "Non abbiamo bisogno di fenomeni ed è inaccettabile che Renzi rimarchi quotidianamente uno spazio politico". E' a questa frase del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che il senatore fiorentino leader di Italia Viva ha risposto con un post su Facebook, sottolineando che il neo partito propone idee innovative. Soprattutto, non possono essere relegati al margine i punti fondanti su cui Italia Viva sta catalizzando tutta la sua attenzione, ...

Matteo Renzi e i sondaggi di Italia Viva - la gola profonda Pd : "Peggio andrà e più farà casino" : Tutti sapevano che sarebbe finita così, con Matteo Renzi. Solo Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti, in maniere differenti, hanno voluto ignorare i pericoli della scissione dal Pd. Il segretario dem, a fronte di fuoriuscite verso Italia Viva, gongola per i nuovi tesseramenti. Il premier si stupisce or

Matteo Renzi alla Stampa : "Spero che il Governo duri tanto - non lo faccio cadere" : Italia Viva non vuole interrompere il percorso dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte: “Siamo stati i principali sponsor del Governo, perché mai farlo cadere?”, assicura Matteo Renzi in un’intervista alla Stampa.“Noi non siamo contro il Governo, ma siamo contro l’aumento delle tasse - spiega - Questo Governo del resto nasce proprio per non aumentare l’Iva, no?”. E aggiunge: “Noi ...

Silvio Berlusconi - gli azzurri al Festival delle città con Matteo Renzi e Italia Viva : A far salire la tensione tra gli alleati giallo-rossi sono le ormai frequenti frecciatine di Matteo Renzi, dal no all'aumento dell'Iva al taglio del cuneo fiscale definito "solo un pannicello caldo". Il leader di Italia Viva ha ben deciso di fregarsene dei richiami e passare la giornata al Festival

Italia Viva - Matteo Renzi detta la linea : "No candidature alle Regionali e Comunali" : "Non ci candidiamo alle elezioni Regionali e comunali". Questa la linea intrapresa da Italia Viva e dettata dal suo leader Matteo Renzi nei suoi primi passi nella politica Italiana. Come ha reso noto il quotidiano Il Messaggero, l'ex premier avrebbe intenzione di pensare prima a creare una squadra,

Matteo Renzi cresce in Senato : arriva Anna Maria Parente - obiettivo 50 : Matteo Renzi cresce numericamente in Senato e mette ancora più pressione ai grillini e al Pd. Dal Pd arriva anche

Matteo Renzi - la senatrice Annamaria Parente lascia il Pd per Italia Viva : "Tra i dem non ci si parla" : Annamaria Parente lascia il Pd per Matteo Renzi. È la diciassettesima senatrice che abbandona il vecchio per il nuovo, il neonato partito Italia Viva. "Il problema nel Pd", ha detto al Corriere della Sera annunciando la sua uscita, "è che non ci si parla. Spesso non si risponde al telefono o ai mess

Matteo Renzi e Luigi Di Maio - "c'è un patto segreto" : basta rubare uomini al M5s - il nemico è Conte : Sono alleati per caso, Matteo Renzi e Luigi Di Maio, ma pur sempre alleati. Dopo essersi insultati per anni con gusto, il leader di Italia Viva, fresco scissionista Pd, e quello del Movimento 5 Stelle hanno perlomeno un obiettivo comune, e lo ricorda Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale

Da Salvini a Renzi : per Conte c’è sempre l’incubo Matteo : Il trait d’union tra il Conte uno e il Conte si chiama Matteo. Un nome che per il premier del governo gialloverde prima e di quello giallorosso oggi assume sempre più le sembianze di un incubo

Matteo Renzi - troppa intesa con Di Maio : il Pd ha già pronto il proporzionale per escluderlo dal governo : Matteo Renzi preoccupa tanto da portare il Pd a prendere seri provvedimenti. Nel vertice tenutosi al Nazareno tra i ministri dem, compresi Zingaretti, Franceschini, Delrio e Marcucci, si è parlato di tutto. A manipolare l'incontro però - rivela Marco Antonellis per Dagospia - il rischio che la deriv

Giuseppe Conte contro Matteo Renzi : "Non abbiamo bisogno di fenomeni. Lui ha uno stipendio consistente - ma..." : "Non abbiamo bisogno di fenomeni". Giuseppe Conte, da Assisi, non porge l'altra guancia e anzi mena un colpo mortale a Matteo Renzi, che sulla carta è uno dei suoi "alleati". Tutti sanno che dopo la scissione dal Pd, il leader di Italia Viva ha di fatto il coltello dalla parte del manico e minaccia

Enrico Letta a L'aria che tira : "Attenzione a Matteo Renzi - così il governo non mangia il panettone" : Enrico Letta è più in forma che mai. Il dente è ancora avvelenato con Matteo Renzi, e infatti le sue parole alL'aria che tira - il programma di approfondimento politico in onda su La7 - la dicono lunga. "Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti", dice l'ex premier intervistato da Myrta Merlino, "hanno il

Matteo Renzi chiude il "Festival delle Città" con il dibattito "Sindaci per sempre?" : Il Festival delle Città giunge al termine. Per la conclusione della manifestazione, è in programma un dibattito intitolato “Sindaci per sempre?” a cui partecipano Matteo Renzi, senatore leader di Italia Viva e anche ex primo cittadino di Firenze, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del Partito Democratico e Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, nonché ex sindaco di Pavia.A moderare il dibattito, che si tiene ...