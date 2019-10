Calcio: posticipo, Inter-Juventus 1-2

Sarri azzecca tutte le mosse al Meazza, lafa il colpaccio sull'(1-2) nella partitissima e opera il sorpasso in vetta sui nerazzurri. Dybala subito in campo,Higuain panca. E proprio il n.10 sblocca la gara al 4' con un bel sinistro. Poco dopo, 9',traversa di Ronaldo. L'comincia a reagire e trova presto il pari (18'):De Ligt mani ingenuo in area,dal dischetto insacca Lautaro che al 28' sfiora il vantaggio. Nella ripresa, palosu tiro di Vecino deviato da De Ligt (69') poi decide Higuain(80'),entrato da poco(Di domenica 6 ottobre 2019)