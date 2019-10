Serie A | Conte | inter-juve uno step importante per crescere ancora

Watchmen in contemporanea su Sky Atlantic da ottobre : la programmazione speciale della Serie : Dopo due anni dall'annuncio della serie, Watchemen si prepara per il debutto americano, previsto per il prossimo 20 ottobre, e per quello italiano. Sky ha annunciato che la serie tv firmata e prodotta da Damon Lindelof arriverà su Sky Atlantic in contemporanea Usa. Lo show si ispira all'iconico fumetto degli anni '80 di Alan Moore, Dave Gibbsons e John Higgins, lo stesso che ha già dato i natali al film di Zack Snyder del 2009, e sarà ...

LIVE Sampdoria-Inter - Serie A in DIRETTA : Conte sogna la sesta di fila : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sampdoria-Inter partita della sesta giornata di Serie A 2019-20, la Sampdoria per riscattare la sconfitta contro la Fiorentina mentre l’Inter per vincere la sesta partita consecutiva in campionato. La Sampdoria vive un brutto momento figlio dell’ultimo posto in classifica, Di Francesco è sotto osservazione la squadra non sembra aver ...

Antonio Conte - il re Mida della Serie A : su 119 giornate - ne ha passate 100 in vetta alla classifica : Antonio Conte ha trascorso cento su 119 giornate di campionato in Serie A da capolista assoluto. Tra i tre campionati, tutti vinti, con la Juventus per un totale di 114 turni, e le prime cinque sfide con l'Inter, il tecnico salentino ha messo insieme appunto 119 presenze, calcola in un articolo La S

Paolo Rossi a 360° sulla Serie A : la corsa scudetto - l’Inter di Conte ed i problemi del Milan : Oggi è il compleanno di Paolo Rossi, l’ex attaccante è stato intervistato e ha affrontato l’argomento del campionato di Serie A, le prime quattro giornate sono state “divertenti, c’è partita finalmente. Le altre si stanno avvicinando alla Juventus che ha dominato negli ultimi campionati. Mi sembra che le avversarie, Napoli e Inter, si siano accostate, mi sembra che abbiano le carte in regola per giocarsela fino alla ...

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEGLI ANTICIPI DI SABATO 21 SETTEMBRE VIDEO E GOL DI Milan-Inter 0-2 Pagelle Milan-Inter 0-2 Milan: Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 5, Rodriguez 5 (dal 72′ Hernandez, 6); Kessié 6, Biglia 5, Calhanoglu 5,5 (dal 64′ Paquetà, 5,5); Suso 6, Leao 5,5 (dall’83’ Rebic, 6), Piatek 5. Inter: Handanovic 6,5; Godin 6,5, De Vrij 7, Skriniar 7; ...

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby e affonda Giampaolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 vince meritatamente l’Inter superiore in tutte le fasi della partita, centrocampo milanista che non ha mai avuto il controllo del gioco e ne l’attacco è stato mai veramente pericoloso. 95′ Finisce la partita Inter batte Milan 2-0. 94′ Politano rinuncia al contropiede e si prende una buona punizione per far finire la partita. 92′ Palo di Candreva, in campo ...

LIVE Milan-Inter - Serie A in DIRETTA : sorpresa nel Milan nell’undici iniziale - Conte con Barella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.11 Leao messo subito dentro da Giampaolo, agirà da punta sinistra esterna con licenza di accentrarsi accanto a Piatek. 20.08 Ecco le formazioni ufficiali: Milan: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao. Allenatore: Giampaolo. INTER: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, ...

Champions League – Conte - orgoglio Inter : “il Barcellona non sarà felice di sfidarci. Serie A? Manteniamo piedi per terra” : Antonio Conte pronto a giocarsi le sue chance in Champions League. L’allenatore dell’Inter lancia la sfida al Barcellona ma senza fare grandi proclami: i nerazzurri devono mantenere i piedi per terra Antonio Conte sente profumo di Champions League. L’allenatore salentino, che in carriera ha vinto 1 finale su quattro disputate fra campo e panchina, non vede l’ora di riprovarci, questa volta alla guida ...

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Niente turnover in questa fase”. Conte : “Aspetto il miglior Sanchez” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

Inter-Udinese - Conte mette le cose in chiaro : “sento troppe fesSerie - qui nessuno ci regala niente” : L’allenatore dell’Inter ha parlato al termine della vittoria sull’Udinese, mettendo in chiaro come la strada da percorrere sia ancora lunga Tre partite e tre vittorie in questa Serie A, l’Inter ha cominciato alla grande la stagione, issandosi in testa alla classifica e superando la Juventus dopo il pareggio di oggi. Claudio Grassi/LaPresse Una situazione positiva che non deve comunque distogliere la squadra dai ...

Inter-Udinese - Conte : “Leggo troppe fesSerie - dobbiamo fare il nostro percorso e non pensare a niente” : “Ci sarà da lottare in ogni partita, dovremo essere bravi. E’ stato un incontro molto difficile, contro una squadra forte che dispone di giocatori forti anche fisicamente. Potevamo essere più cinici, ma i tre punti sono comunque meritati. Loro sono stati bravi a rimanere in partita fino alla fine, sono stati bravi nelle ripartenze con Fofana, un giocatore che conosco bene”. Queste le parole Antonio Conte a Dazn al termine ...

Queste oscure materie ha una data ufficiale : la Serie arriverà in contemporanea in Italia? : Quasi come un fulmine a ciel sereno è arrivato l'annuncio relativo alla data ufficiale di messa in onda di Queste oscure materie, la serie basata sull'omonima saga di libri firmati da Philip Pullman. Sicuramente questo è uno dei prodotti più attesi della stagione e la firma di HBO è sicuramente una garanzia, proprio per questo l'attesa dei fan è ormai al culmine e l'arrivo inaspettato di una data così "vicina" non ha fatto altro che far ...

