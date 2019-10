Fonte : Blastingnews

(Di sabato 5 ottobre 2019) Oggi, sabato 5 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di, talk show condotto da Silvia Toffanin. Dopo gli ospiti Christian Vieri e Costanza Caracciolo, Giulia Michelini e Vittorio Magazzù, è stata accolta in studio la bellissima Barche aspetta ildal marito imprenditore Adi Ezra. Dopo aver raccontato la sua infanzia, i suoi esordi da modella e lunga storia d'amore avuta con l'attore Leonardo Di Caprio, la donna ha svelato in diretta nazionale di esseredi un, Bar svela il sesso del bebé in arrivo Durante l'intervista, Silvia Toffanin ha chiesto alla bellissima Barse è in attesa di uno di una femminuccia. Inizialmente, la supermodella israeliana non si è sbilanciata molto e così la padrona di casa ha preso due orsacchiotti di peluche, uno azzurro e l'altro rosa. "Allora ora sveleremo qui ...

katiadiluna16 : Bar Rafaeli incinta del terzo figlio, a Verissimo: 'È un maschietto' - AttilaAzureRive : RT @Il_Brillante: Bar Rafaeli a Canale 5 per ricordare alle italiane di suicidarsi per l’invidia - erikapretti21 : RT @severusmagiustu: Bar Rafaeli con un filo di trucco di una bellezza imbarazzante. #verissimo -