Whirlpool Napoli | operai in sciopero | Produzione bloccata

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Luca Sablone Circa 1500 lavoratori in piazza Roma. I sindacati insorgono: "Bisogna dire basta alle multinazionali che vanno dove vogliono e lasciano il deserto" Pullman da Campania, Toscana e Marche: circa 1500 le adesioni registrate alloproclamato da Fiom, Uilm e Fim contro la decisione di cedere lo stabilimentodi via Argine a. Alcuni lavoratori stanno sfilando innalzando lavatrici con il crocifisso, per indicare simbolicamente il loro funerale con lumini e fiori. I sindacati metalmeccanici hanno fatto sapere che loè "pienamente riuscito":negli stabilimenti. gallery 1763105 "Il governo agisca" Su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha ribadito il proprio sostegno alla mobilitazione in questione, auspicando nell'intervento del governo per "riaprire la trattativa e far rispettare gli ...

repubblica : Vertenza Whirlpool Napoli, lavoratori in piazza a Roma: in corteo il 'funerale della lavatrice' [news aggiornata al… - rarimani : RT @DinamoPress: Comincia il corteo degli operai e delle operaie delle fabbriche italiane di #Whirlpool. Testa sindacale. Apre il corteo lo… - Cascavel47 : Whirlpool, sciopero per la cessione del sito di Napoli: si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma manifest… -