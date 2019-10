Un uomo ha sparato di fronte alla Questura di Trieste | dice Repubblica

Palermo : sparatoria a Danisinni - uomo si presenta in caserma : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - E' ancora giallo sul triplice ferimento avvenuto lunedì scorso in via Regina Bianca, nel quartiere Danisinni. Durante una sparatoria sono rimasti feriti Giuseppe Giordano, 57 anni, il figlio Gianluca, 26 anni, e Debora Namio, 22 anni, ferita da un colpo di pistola che

Sparatoria tra la folla nel Napoletano - ferito uomo sullo scooter : Spari nel cuore di Marano. Due scooteristi, che si aggiravano con fare sospetto al corso Mediterraneo, sono stati speronati da un'auto e malmenati da ignoti. Uno dei due due motociclisti ha...

Sparatoria tra la folla nel Napoletano - uomo in scooter ferito a colpi di pistola : Spari nel cuore di Marano, in corso Mediterraneo. La dinamica non è ancora chiara. Sull'asfalto uno scooter e una pistola. Un uomo, forse lo scooterista, è stato centrato dai...

Nuova sparatoria in Texas - 5 morti e 21 feriti. uomo apre fuoco da auto in corsa : Nuova sparatoria in Texas. A sole quattro settimana dalla strage di El Paso, un Uomo apre il fuoco a casaccio da un veicolo in movimento fra le cittadine di Midlan e Odessa dopo essere fuggito a un normale controllo stradale. Il bilancio e' di cinque morti e almeno 21 feriti, fra i quali ci sarebbe anche un bimbo di 17 mesi raggiunto in pieno viso da un colpo di arma da fuoco. Il killer, un Uomo bianco sui 30 anni, e' stato ucciso nel parcheggio ...

A Philadelphia un uomo ha ferito sei agenti di polizia in una sparatoria prima di essere arrestato : A Philadelphia, negli Stati Uniti, un uomo ha ferito sei agenti di polizia durante una sparatoria ed è stato arrestato con un’operazione che ha coinvolto decine di agenti bloccando un intero quartiere della città. La sparatoria è cominciata intorno alle 16.30

Sparatoria a Gavorrano : morto un uomo di 35 anni - ferito un diciottenne : Sparatoria nel Grossetano. Un nordafricano di 35 anni è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco al torace

Norvegia - sparatoria in una moschea vicino a Oslo : un ferito. Arrestato un uomo : C’è stata una sparatoria all’interno di una moschea a Baerum, cittadina vicino a Oslo. L’ha reso noto polizia norvegese tramite un post su Twitter. Solo una persona è stata colpita e non ci sono morti. Lo riferisce il giornale norvegese Dagbladet, riferisce che c’è già un Arrestato. #Bærum. Ringeriksveien. al-Noor Islamic senter. Det har vært en skyteepisode inne i moskeen. En person er skutt. Ukjent skadeomfang på denne. En ...