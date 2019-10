Terremoto | Conte | “Troppa e intollerabile lentezza | serve una svolta”

L’Albania conta i danni del Terremoto : oltre 100 feriti. Conte offre l’aiuto dell’Italia : La scossa di magnitudo 5,6 è la più forte degli ultimi 30 anni ed è stata avvertita anche in Montenegro.

**Terremoto : Salvini - ‘Conte avvocato popolo lo tiene a distanza’** : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Che vergogna, quello che si era professato avvocato del popolo che è andato a visitare le zone terremotate, tenendo i terremotati fuori da un recinto, fuori dalle transenne: sono l’avvocato del popolo ma il polo mi fa un po’ schifo, stia a distanza il popolo”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo **Terremoto: Salvini, ‘Conte avvocato ...

Terremoto Renzi sul Conte bis : “Lascio i democratici - farò un progetto nuovo” : L’ex presidente del Consiglio assicura: “Resta pieno sostegno al governo”. Il partito di Zingaretti ha provato invano fino alla fine a evitare lo strappo

Terremoto Centro Italia - appello di Primo Di Nicola (M5s) a Conte : “Chiuda le scuole a rischio sismico” : “Chiuda immediatamente tutti gli edifici che non soddisfano i parametri della sicurezza sismica. Non si assuma anche lei la responsabilità politica e morale di questo andazzo”. Primo Di Nicola, senatore del Movimento 5 Stelle, lancia su Facebook un appello al presidente del Consiglio, all’indomani della sua visita in Centro Italia, per chiedere che vengano chiuse le scuole a rischio sismico nelle aree colpiti dal ...

Sisma Centro Italia - Conte nei paesi colpiti tre anni dopo il Terremoto : "Per ricostruire ci vorrà ancora tempo - no a nuove proroghe" : "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i danni subiti per il Sisma 2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

Terremoto Centro Italia - Giuseppe Conte sulla ricostruzione : “Da dicembre non concederemo più proroghe alle domande” : “Il governo non è intenzionato a concedere nuove proroghe” per presentare le domande per la ricostruzione privata. Così il premier Giuseppe Conte nella sua prima visita ufficiale nelle aree colpite dal Terremoto del Centro Italia del 2016. “Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate – prosegue – che a dicembre scadono i termini per la presentazione delle domande, in particolare per i danni ...

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora stop alle proroghe. Definire interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...

Terremoto Centro Italia : il premier Conte a colloquio con i sindaci del cratere : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si trova in Centro Italia, ad Accumoli, presso una struttura polifunzionale nell’area delle soluzioni abitative d’emergenza che ospitano i residenti di uno dei Comuni più colpiti dal Terremoto del 24 agosto 2016, per incontrare i sindaci delle zone colpite. Alla riunione partecipano Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, Piero Farabollini, commissario straordinario per la ...

Silvio Berlusconi - la fronda interna : da Forza Italia a Forza Conte - Terremoto azzurro : Da Forza Italia a Forza Conte il passo è breve. Nel partito di Silvio Berlusconi, a fronte degli sforzi di far rinascere un centrodestra unito con Matteo Salvini e Giorgia Meloni (con l'ex Giovanni Toti presenza indigesta), crescono le truppe di chi in Parlamento appare tentato da nuovi scenari. Leg

Terremoto : domani Conte ad Accumuli e Castelsantangelo sul Nera : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, venerdì 13 settembre, visiterà alcuni centri delle zone terremotate del Centro Italia. Di seguito gli appuntamenti: alle ore 14.00 ad Accumoli (Ri) ‘ area S.A.E. di Accumoli capoluogo e alle ore 16.00 a Castelsantangelo sul Nera (Mc) ‘ Villaggio S.A.E., Sala polivalente ‘Amici del Trentino'”. Si legge in una nota di palazzo ...