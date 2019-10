Teardown è un ispirato gioco che unisce la fisica di Red Faction e Minecraft

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 4 ottobre 2019) RedGuerrilla ha lasciato un segno enorme, grazie alle sue ambiziose meccaniche di distruzione. Altri giochi hanno tentato di imitare la tecnologia ma, anche a distanza di 10 anni, nessuno è riuscito a sfruttare al meglio gli sforzi di Volition. L'ultimo concorrente in lizza per il "trono della" è, unin sviluppo presso Tuxedo Labs.La premessa è semplice: bisogna raccogliere una manciata di keycard che sono sparse in una città squadrata, in stile. Non ci sono nemici di cui preoccuparsi, ma nel momento in cui prendi una delle keycard, inizia un timer. Non riuscire a raccoglierle tutte prima che scada il tempo significherà la sconfitta, quindi bisogna pianificare attentamente il percorso.Il motore fisico delvi aiuterà. Tutto in questo mondo è distruttibile e vi viene data una serie di strumenti ( martelli, fucili e lanciarazzi) per abbattere ...