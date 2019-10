Nubifragi | allagamenti e disagi a Messina | notte di apprensione per i residenti di San

Maltempo Sicilia : Nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...

Maltempo - Nubifragi ed allagamenti : disagi nel centro-nord dell'Italia : Stagione estiva agli sgoccioli e prime avvisaglie di Maltempo sparso su tutto il Paese. Le elevate temperature di questa estate stanno gradualmente lasciando spazio a fenomeni temporaleschi, eventi che hanno comunque accompagnato diverse delle ultime ore nel nord Italia. Al sud l'aria calda persiste, ma si sono registrati fenomeni a volte anche intensi con acquazzoni che hanno preso alla sprovvista cittadini intenti a prendere l'ultima ...

Nubifragio su Ferrara : vasti allagamenti e auto bloccate in citta' : Il peggioramento discusso stamattina è giunto come previsto sull'Emilia orientale e gran parte del nord-est, causando parecchi disagi a causa delle piogge molto forti su ampie aree. In particolare...

Nubifragi in Sicilia : allagamenti e tombini saltati nel palermitano. Attenzione oggi : La Sicilia continua ad essere fortemente interessata dall'instabilità residua della perturbazione giunta ad inizio settimana al sud. Dopo i forti temporali di ieri sui settori orientali dell'isola,...

Maltempo - Nubifragi nel Cuneese : allagamenti nelle Langhe : Violenti temporali si stanno abbattendo dal tardo pomeriggio sul Cuneese. Disagi e allagamenti sono segnalati soprattutto nelle Langhe, nella zona di Alba, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua e fango, Barolo, Grinzane Cavour e La Morra. Grandine a Diano D’Alba e Gallo d’Alba. Si temono danni ai vigneti a pochi giorni dall’inizio della vendemmia. Una trentina gli interventi dei vigili del ...

Maltempo - Nubifragio nel Foggiano : allagamenti e black out temporanei : Un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia e sulla città capoluogo dove i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi allagamenti. Allagate abitazioni, box e attivita’ commerciali. Disagi sono stati registrati anche alla circolazione stradale per alcune vie completamente invase dall’acqua. Per la forte pioggia in alcuni quartieri ci sono stati anche interruzioni di energia elettrica. Disagi anche ...

Maltempo : violento Nubifragio su Cagliari - allagamenti e disagi : Un violento nubifragio si è abbattuto su Cagliari e zone limitrofe provocando allagamenti e disagi per il traffico. Molte strade sono state invase dall’acqua e arrivano segnalazioni di semafori non funzionanti, compreso quello della metropolitana di superficie nella zona di Monserrato. allagamenti anche nella centrale via Roma. Centralini dei vigili del fuoco ingolfati dalla chiamate per richiesta di intervento. Al momento la situazione ...

Maltempo - Nubifragio a Roma : allagamenti e alberi in strada : Un violento acquazzone si e’ abbattuto su Roma nel primo pomeriggio, mandando in tilt alcune parti della città. In particolare, i maggiori disagi sono stati segnalati nei quartieri: San Giovanni, Casilino e Grotta Perfetta, tra Roma 70 e L’Annunziatella, dove ci sono stati dei rallentamenti all’altezza della rotatoria per via Madrid a causa di allagamenti. A San Giovanni e’ intervenuta la protezione civile. Mentre, a ...

Maltempo - Nubifragio su Isernia : allagamenti - danni - alberi caduti : L'arrivo di una blanda circolazione depressionaria in alta quota sul rovente e afoso terreno italiano ha dato vita ad una serie di forti temporali di calore lungo buona parte dell'Appennino nel corso...

Maltempo Piemonte : Nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè : Un forte nubifragio si è registrato questa mattina in Piemonte, nel Cuneese: piogge torrenziali e allagamenti si sono registrati nel Saluzzese e nel centro abitato di Cardè. Le intense precipitazioni hanno fatto esondare i corsi d’acqua della zona e le acque hanno invaso le strade: in alcuni punti il livello ha superato gli 80 cm. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Turchia - violentissimo Nubifragio a Istanbul : un morto e pesanti allagamenti [FOTO e VIDEO] : Un nubifragio ha colpito Istanbul ininterrottamente per 2 ore, causando un morto ed enormi disagi nella metropoli. Un corpo senza vita, ancora non identificato, è stato rinvenuto in un sottopassaggio del quartiere di Unkapani, mentre sono state chiuse per precauzione diverse strade e gallerie, causando ingorghi e disagi, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. Numerosi i ...