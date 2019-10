Moto Gp | Marquez dopo l' incidente | «Che spavento | non respiravo»

MotoGp – Jorge Lorenzo elogia Marquez : “fisicamente è un toro - dopo la caduta è ancora il più forte di tutti” : Jorge Lorenzo elogia Marc Marquez dopo le FP2 del Gp della Thailandia: il pilota spagnolo si complimenta con il connazionale nonostante la caduta nelle FP1 Jorge Lorenzo si avvia verso un finale di stagione da passare in coda alla classifica. Rientrato dal brutto infortunio alle vertebre, lo spagnolo non sembra riuscirea trovare il ritmo giusto per competere con i migliori. I progressi ci sono, ma risultano minimi e forzare in questo ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Siamo costanti - siamo nel gruppo non lontani da Marquez” : Andrea Dovizioso ha cominciato il weekend del Gran Premio di Thailandia 2019 con un venerdì abbastanza incoraggiante specialmente in ottica gara nonostante l’ottava piazza nella classifica combinata delle prime prove libere disputate. Il pilota romagnolo della Ducati è stato infatti molto costante sul ritmo nonostante un set di gomme molto usate, dimostrandosi molto efficace e temibile in vista della corsa di domenica a Buriram. Di seguito ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Siamo costanti - Marquez ha qualcosa in più ma non sarà come ad Aragon…” : Andrea Dovizioso ha terminato la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2019 in ottava posizione nella classifica combinata, a 623 millesimi dal miglior tempo fatto segnare dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Il forlivese della Ducati si è concentrato principalmente sul passo gara lavorando molto con lo stesso treno di gomme e dimostrandosi molto costante anche sulla lunga distanza. L’obiettivo realistico è il podio, ...

MotoGp – Dovizioso in fiducia : “Marquez più veloce - ma possiamo giocarcela. Distacco inferiore rispetto ad Aragon” : Andrea Dovizioso si mostra fiducioso in vista della gara della Thailandia: il pilota Ducati ammette di essere meno veloce di Marquez, ma il Distacco sembra essere inferiore rispetto ad Aragon Bastano due punti a Marc Marquez per laurearsi, ancora una volta, campione del mondo di MotoGp. Due punti in più di Andrea Dovizioso, l’inseguitore di tutta la stagione che in Thailandia non ha però intenzione di arrendersi. Se lo spagnolo ...

MotoGp – L’analisi di Valentino Rossi : “vi spiego perchè Marquez è caduto nelle FP1” : Tanta paura per Marc Marquez dopo la caduta nelle FP1: Valentino Rossi dopo le FP2 analizza e spiega le dinamiche di quanto accaduto È ad un passo dal titolo mondiale, ma il weekend della Thailandia per Marc Maruqez non è iniziato con il piede giusto. nelle FP1 di Buriram lo spagnolo è finito a terra dopo una paurosa caduta, per la quale è stato trasportato in ospedale, fortunatamente cavandosela solo con qualche contusione. Al termine ...

MotoGp - Quartararo sorpreso da Marquez : “è andato in ospedale e al primo giro delle FP2 era già primo” : Il pilota francese ha prima commentato l’esito della sua giornata di prove libere, soffermandosi poi sulla caduta di Marc Marquez Si è conclusa positivamente la prima giornata di prove libere di Fabio Quartararo, capace di piazzarsi al primo posto al termine delle FP2 davanti a Viñales e al compagno di squadra Morbidelli. AFP/LaPresse Una prestazione convincente quella del francese, riuscito a migliorare il proprio feeling con la ...

MotoGp - Marquez spiazza tutti : “ho perso l’aria per 5 secondi - poi ho chiesto di tornare subito in pista” : Lo spagnolo ha rivelato di aver chiesto di tornare subito in pista dopo la caduta, decidendo poi di farsi controllare per via della tremenda botta presa contro l’asfalto Marc Marquez dimostra ogni settimana di più di che pasta sia fatto, un pilota velocissimo e indistruttibile, capace di superare indenne anche una tremenda botta come quella capitatagli oggi nel corso delle FP1 del Gran Premio della Thailandia. Lo spagnolo ha parlato ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : analisi prove libere. Yamaha dominanti - ma Marquez e Ducati non sono lontani : La prima giornata del fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP si chiude con due “botti”. Il primo, davvero pauroso, di Marc Marquez nel corso della FP1, il secondo, ben più scintillante, della Yamaha che chiude il venerdì di Buriram con tutte e quattro le proprie M1 collocate nelle prime cinque posizioni. Iniziamo proprio dalle moto di Iwata. Fabio Quartararo del team Petronas ha chiuso in vetta la giornata con ...

