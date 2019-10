La grande bufala degli stranieri che commettono più reati degli italiani

La grande bufala di Wikipedia sul campo di sterminio a Varsavia : È sostenuta o citata in decine di pagine e viene diffusa da gruppi di estrema destra polacchi per minimizzare l'Olocausto

“Marte grande come la Luna il 27 Agosto 2019 - evento epocale da non perdere” : la bufala torna virale sul web : E’ tornato virale sul web un messaggio che annuncia un “avvenimento epocale da non perdere“, che si verificherà il 27 Agosto 2019: “Il pianeta Marte sarà il più luminoso nel cielo stellato” e “sarà grande come la Luna piena“, si tratterebbe di un evento rarissimo, che si ripeterebbe solo nel 2287. Si tratta ovviamente di una colossale bufala – che tra l’altro gira in rete periodicamente dal ...

