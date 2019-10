Juventus | gli stipendi dei dirigenti | Paratici al top

Juventus-Inter : torna Lukaku - Higuain in vantaggio su Dybala - le ultime sugli schieramenti : Juventus-Inter è la sfida di cartello della settima giornata di Serie A e si giocherà domenica 6 ottobre, una partita che non solo mette in palio il primo posto della classifica, ma rappresenta anche una sfida sentitissima tra le due tifoserie. Sarà molto importante vincere non solo per i tre punti ma anche a livello psicologico perché un successo potrebbe essere una grande iniezione di autostima. Juventus e Inter tornano in campo a poche ore ...

Del Piero : 'Juventus nelle condizioni migliori per quello che è il momento della stagione' : La Juventus è l'unica squadra di Serie A che è riuscita a conquistare tre punti in questa seconda giornata di Champions League, la quale è stata invece contraddistinta dalle sconfitte di Inter e Atalanta e dal pareggio esterno del Napoli. In merito alla Juventus, a Sky Sport ha parlato ieri la storica bandiera bianconera, attualmente commentatore televisivo per l'emittente satellitare: si parla di Alex Del Piero, che ci ha tenuto a ...

Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca : vendita libera al via lunedì 7 ottobre : La Juventus, vittoriosa martedì sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen, ospiterà la Lokomotiv Mosca nella 3ª giornata del Gruppo D. La partita verrà disputata all’Allianz Stadium di Torino martedì 22 ottobre 2019 alle ore 21.00. La vendita dei Biglietti è cominciata da qualche giorno, ma per il momento sono state aperte solamente le fasi riservate alla prelazione. In merito alla vendita libera bisognerà attendere lunedì 7 ottobre ...

Juventus - Cuadrado e la ‘seconda carriera’ da terzino! Il merito è di… Barzagli : “in allenamento mi martella sempre!” : Grande partita di Cuadrado contro il Leverkusen: il colombiano offre qualità e quantità da terzino. E il merito è anche di Barzagli Successo rotondo per la Juventus sul Bayer Leverkusen in Champions League. I bianconeri hanno rifilato un netto 3-0 ai tedeschi dominando in lungo e in largo. Il migliore in campo però, non è stato un attaccante, nonostante ciò che il punteggio potesse far presagire, ma un terzino. A dirla tutta, Juan Cuadrado ...

Biglietti Inter-Juventus - come acquistare i tickets per la settima giornata di Serie A a San Siro : Domenica 6 ottobre alle ore 20.45 Inter-Juventus si affronteranno al “Giuseppe Meazza” di Milano per il derby d’Italia, valido per il settimo turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Un match tanto atteso tra due grandi rivali e in cui la posta in palio è molto alta. La Beneamata ha iniziato fortissimo la propria avventura in questa stagione nel Bel Paese. Nei primi sei incontri la formazione allenata da Antonio ...

Juventus – Bayer Leverkusen 3 a 0 - Higuain sembra tornato a Napoli : gol e assist. Meglio di Ronaldo (che ne segna comunque uno) : È sempre più fondamentale il Pipita per la Juventus. E pensare che l’argentino era stato a lungo un esubero da mandar via ben volentieri in cambio di qualche decina di milioni da mettere a bilancio e magari anche in prestito per sgravarsi almeno del ricco ingaggio. Neppure Sarri, suo mentore e in grado di risvegliarlo da pigrizie, torpori e intemperanze, era convinto di tenerlo dopo la parentesi non proprio convincente al Chelsea. Stavolta ...

Champions - voti Juventus-Leverkusen : Higuain il migliore - Ronaldo mette il timbro : voti alti in Champions League in casa Juventus. Netto il risultato di 3-0 con il quale la formazione allenata da Maurizio Sarri ha superato allo Stadium il Bayer Leverkusen. La partita si è messa bene per la Juventus già nel primo tempo, quando Higuain ha sfruttato nel migliore dei modi un errore di Tah e ha segnato con un gran tiro dal limite. Nella ripresa i bianconeri hanno realizzato il raddoppio con Bernardeschi e poi hanno definitivamente ...

Tangenti Lombardia - chiuse le indagini per 71 : “Tatarella corrotto pure coi biglietti dei Coldplay e di Juventus-Real Madrid” : Tre biglietti già pagati per il concerto dei Coldplay del 2017 a San Siro. Valore: 902 euro. E poi altri ticket per oltre 2800 euro per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid dello stesso anno a Cardiff. Hanno assunto anche questa forma le presunte Tangenti che l’imprenditore Daniele D’Alfonso avrebbe versato all’ex consigliere comunale milanese ed ex vicecoordinatore lombardo di Forza Italia Pietro Tatarella, tra i 43 ...

Mercato Juventus - lo United piomba sull’attaccante bianconero : i dettagli : Mercato Juventus – Da ieri anche in Qatar il calcioMercato è chiuso ed ormai, come era nell’aria da qualche giorno, a Mario Mandzukic non resta che aspettare gennaio per cambiare aria e rilanciarsi con la maglia di un nuovo club. Sfumate le ipotesi Al-Gharafa e Al-Rayyan che lo hanno cercato con insistenza, l’attaccante croato rimane fuori dai piani del tecnico Maurizio Sarri e per questo l’addio alla Juventus appare ...

Pronostici Champions League - vietato sbagliare per Juventus e Atalanta. Bianconeri in discesa con il Bayer Leverkusen - a 1.50 su Sisal Matchpoint : Pronostici Champions League – Si torna in campo per la Champions League e, per la Juventus, è già il tempo delle gare decisive. Dopo essersi fatti rimontare due gol dall’Atletico Madrid nella prima gara del girone, i Bianconeri ospitano allo Stadium il Bayer Leverkusen, in cerca il riscatto dopo la sconfitta rimediata con il Lokomotiv Mosca. La squadra di Sarri non può più sbagliare, servono i tre punti per non complicarsi il cammino ...

Inter - duello di mercato con la Juventus : tra gli obiettivi in comune ci sarebbe Tonali : Inter e Juventus sono state le grandi protagoniste dell'ultima sessione estiva di calciomercato. Le due società hanno dato vita, in particolar modo, ad un duello per accaparrarsi le prestazioni del centravanti belga, Romelu Lukaku. Ad avere la meglio sono stati i nerazzurri che lo hanno acquistato dal Manchester United per sessantacinque milioni di euro, il colpo più costoso della storia del club meneghino. Bianconeri penalizzati anche dal ...