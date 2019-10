Gli smart speaker non conoscono crisi | e Amazon ringrazia

Chi l’avrebbe mai detto : lo smartphone è l’oggetto hi-tech più utilizzato daGli italiani : L’Italia è famosa in tutto il mondo per la grande passione che mostra verso la tecnologia e più nello specifico per il mercato telefonico. A dare ufficialità a tutto ciò ci pensa l’ultimo rapporto Auditel-Censis dove, per la prima volta in assoluto, gli smartphone si attestano il primato di oggetto tecnologico più utilizzato dagli italiani, soppiantando la TV di casa. Il rapporto fotografa una situazione che vede la presenza di ...

Pessime vacanze per Gli smartphone - ecco come Gli italiani li hanno mandati in frantumi : Oltre a saldare il conto delle vacanze, molti italiani hanno dovuto saldare anche quello per la riparazione dello smartphone. Già, perché in completo relax fra spiaggia, piscina e montagna, sono stati in molti i vacanzieri che hanno commesso distrazioni più o meno fatali per il telefonino. A fare i conti ci ha pensato ifix-iphone, società italiana che è affiliata a molti centri di assistenza sul territorio. Attingendo dai dati del centro studi ...

Vulnerabilità Android zero-day sfruttata daGli hacker per accedere al tuo smartphone : Una Vulnerabilità Android zero-day è sfruttata da un gruppo di hacker che può dare loro il pieno controllo di almeno 18 diversi modelli di smartphone, inclusi quattro diversi modelli di Pixel, ha detto un membro del gruppo di ricerca Project Zero di Google. Ci sono prove che la Vulnerabilità viene (Continua a leggere)L'articolo Vulnerabilità Android zero-day sfruttata dagli hacker per accedere al tuo smartphone è stato pubblicato su PantareiNews ...

Rapporto Auditel-Censis : Gli smartphone hanno superato i televisori. 5 - 7 milioni di italiani guardano la tv su schermi diversi : Presentazione del Rapporto Auditel-Censis Presentato a Roma, alla Camera dei Deputati, il secondo Rapporto Auditel-Censis che racconta, tramite la Ricerca di Base Auditel (intervista nelle loro case 20.000 famiglie in 7 wave annuali, per un totale che supera i 41.000 individui), come sta cambiando la parte più intima della società italiana, quella delle famiglie, delle convivenze reali e del sistema di relazioni tra i componenti delle stesse. E ...

Smartphone 300 euro : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo degli Smartphone 300 euro più interessanti sul mercato. In questa fascia di prezzo si possono fare ottimi affari, in quanto si trovano degli Smartphone con ottime caratteristiche tecniche, leggi di più...

Smartphone 500 euro : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone 500 euro sul mercato. Questa fascia è sicuramente tra le più interessanti sul mercato, in quanto si riescono a trovare device con caratteristiche veramente interessanti leggi di più...

Come giocare al meGlio su Android? Abbinate un controller PS4 o Xbox One allo smartphone : I giochi su dispositivi Android esistono ormai da diversi anni, ma si può dire che l’avvento di PlayerUnknow’s Battlegrounds sul Play Store ha aperto ufficialmente la strada all’arrivo di titoli estremamente complessi e che spesso richiedono particolari doti di gaming. Nonostante la presenza di smartphone sempre più potenti e con display con diagonali molto spesso superiori ai 6″, diventa piuttosto difficile riuscire a ...

Le miGliori offerte dal mondo dell’Hi-tech : cuffie - action cam - Gps e smartwatch low cost : Questa settimana in offerta su Amazon action cam, cuffie e altoparlanti Bluetooth, smartwatch low cost, un cellulare a...

Huawei Mate 30 Pro la miGliore fotocamera su smartphone : La migliore fotocamera su smartphone è Huawei su Mate 30 Pro - Nella sua recensione della fotocamera posteriore del Mate 30 Pro, DxOMark gli ha dato un punteggio di 131 per le foto e un punteggio di 100 per i video per un punteggio complessivo di 121

Sony sta sviluppando un display 3D olografico da affiancare alla Play Station e aGli smartphone : Secondo un brevetto appena approvato dall’USPTO, ovvero il corrispettivo italiano dell’Ufficio Brevetti, Sony ha in lavorazione un disPlay 3D olografico. Sì, avete capito bene. Non siamo ancora ai livelli delle comunicazioni presenti sulla Star Trek Discovery, ma da quel che possiamo notare dal brevetto pare proprio che ci siamo molto vicini. L’applicazione del disPlay 3D olografico è un qualcosa che Sony sperimenta ormai da ...

Smartphone 600 euro : i miGliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori Smartphone 600 euro sul mercato. Questa fascia di mercato fa un po’ da intermezzo tra i medi di gamma e la fascia top del mercato, quella leggi di più...

I miGliori smartphone da comprare : In questa guida costantemente aggiornata saranno mostrati quelli che ad oggi possono essere considerati i migliori smartphone da comprare. Ovviamente non esiste il dispositivo perfetto, quindi è piuttosto difficile dare un giudizio finale su quale possa leggi di più...

Smartphone fascia alta : i miGliori da comprare : In questo articolo costantemente aggiornato vi parleremo dei migliori Smartphone fascia alta, cioè dei dispositivi che si vanno a posizionare tra la fascia media del mercato e quella dei top di gamma. Di solito gli leggi di più...

Gli smart speaker Google ora supportano le chiamate vocali con Google Duo : Se avete in casa uno dei tanti smart speaker di Google e utilizzate Google Duo, saprete certamente che non è possibile avviare chiamate vocali sfruttando uno fra i vari Google Home sviluppati da Big G. In realtà le cose stanno cambiando, ed infatti è finalmente possibile utilizzare uno smart speaker Google assieme a Google Duo per avviare una chiamata vocale con audio ad alta risoluzione. Al momento della stesura della news la funzione pare ...