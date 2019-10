Dio salvi la Chiesa Cattolici in preghiera davanti a San Pietro

«Questo governo è un suiciDio. E Salvini andava sconfitto sul campo» : «Non si può sempre sventolare un pericolo: una sinistra senza popolo lascia il popolo alla destra». Parla Mario Tronti, padre dell’operaismo Matteo Renzi, storia dell'uomo nuovo finito a vivacchiare nella palude"

StaDio San Siro - Salvini senza mezze misure : “abbatterlo è un delitto - in Italia si tutelano le schifezze” : Il leader della Lega si è soffermato sul tema del giorno, ovvero la presentazione dei nuovi progetti per costruire un nuovo Stadio a San Siro, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Matteo Salvini è contrario all’abbattimento del Meazza per costruire un nuovo Stadio in zona San Siro, il leader della Lega infatti ha commentato con sdegno la volontà di Milan e Inter di abbattere il vecchio impianto per farne sorgere un altro a ...

Fine vita - come Salvini ha cambiato idea sul caso di dj Fabo e sul suiciDio assistito : Dopo la sentenza della Corte costituzionale che apre al suicidio assistito, il leader della Lega, Matteo Salvini, sembra aver cambiato idea sul Fine vita. Oggi dice di essere "contrario al suicidio di Stato imposto per legge”. Ma nel febbraio 2017 chiedeva che fosse garantita "la libera scelta di ogni cittadino", sempre a proposito del caso di dj Fabo.Continua a leggere

'SuiciDio assistito' - il governo : 'Basta alibi' - Salvini : 'Contrario - la vita è sacra' : La Corte Costituzionale, ieri, in riferimento al caso di Dj Fabo, ha affermato che chi, in presenza di determinate condizioni, agevola il suicidio di un paziente affetto da una patologia irreversibile, non è punibile. Una sentenza storica per il nostro Paese che apre al fine vita e "chiama in causa" il Parlamento. Per la maggioranza di governo, dunque non ci sono più alibi. Ma il centrodestra e la Cei frenano. 'Ora siamo tutti più liberi' "In ...

Fine vita - Salvini : “Rimango contrario al suiciDio di Stato imposto per legge” : Salvini commenta la sentenza della Corte Costituzionale sul Fine vita, che apre al suicidio assistito: ""Sono e rimango contrario al suicidio di Stato imposto per legge - dice prima di un comizio in Umbria - "Parliamo con i medici, parliamo con le famiglie però la vita è sacra e da questo principio non tornerò mai indietro".Continua a leggere

Calcio e razzismo - oggi incontro a Palazzo Chigi : adDio linea Salvini - verso chiusura dei settori? : In programma per oggi l’incontro tra il Ministro della Sport Vincenzo Spadafora con il presidente della Figc Gabriele Gravina, incontro già previsto da tempo, ma che, come scrive la Gazzetta dello Sport, a seguito della dichiarazioni di Infantino verterà sicuramente sul tema razzismo. L’obiettivo è chiaro: costruire insieme una linea nuova in cui, parole del Ministro a «El Pais», ognuno si assuma le proprie responsabilità: istituzioni, ...

Accordo Malta - Salvini : "Fregatura" | Conte : "InviDioso - passo storico" : Matteo Salvini contro l’Accordo di Malta sui migranti. In una nota il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno spiega: in un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75%, in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l'Accordo di Malta è l'ennesima promessa dell'Europa. Tante parole ma fatti zero". Migranti, raggiunto Accordo per documento ...

Laura Boldrini - adDio Leu : "Torno nel Pd". Matteo Salvini la accoglie così : "Come un'autobus" : Laura Boldrini ha detto addio a Leu e ha fatto ingresso nel Pd. "Vado con il Pd perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare", ha annunciato la ex presidenta della Camera in una i

Conte : sui migranti risultato storico - Salvini non sia inviDioso : Conte su migranti: "Salvini non deve avere gelosia e invidia, abbiamo compiuto un passo avanti storico, che non era mai successo prima"

Salvini su don De Capitani : "Non penso che Dio sia fiero di averlo come portavoce" : "Non penso che Dio sia fiero di avere come portavoce don Giorgio". Lo ha affermato Matteo Salvini parlando coi cronisti di don Giorgio De Capitani, il prete da lui portato in giudizio con l'accusa di averlo diffamato definendolo, tra le altre cose, "pezzo di m...a". "Alla domenica costui porta la parola del Signore - sono le parole del leader leghista - e mi stupisce che, all'interno della Chiesa, nessuno abbia preso dei provvedimenti nei suoi ...

Immigrazione - il sindaco di Lampedusa : "Arrivi in aumento dopo l'adDio di Salvini al Viminale" : "A Lampedusa gli sbarchi c'erano prima, con Matteo Salvini, e ci sono ora, senza Salvini. La vittima siamo noi e non è giusto. Quello che chiediamo è il rispetto delle regole". Totò Martello, dal 2017 sindaco di Lampedusa, spiega così al Giorno la situazione dell'isola, da tempo ormai immemore meta

Caso Don Giorgio - Salvini tuona : "Non penso che Dio sia fiero di lui" : Giuseppe Aloisi Matteo Salvini porta in giudizio Don Giorgio, che gli aveva dato anche del "pezzo di m...". Nessun provvedimento per ora dalla Chiesa cattolica Matteo Salvini, sul Caso di don Giorgio De Capitani, un prete che si è esibito in una serie di commenti davvero opinabili riguardanti il leader leghista, non le ha mandate a dire: "Non penso - ha dichiarato l'ex ministro dell'Interno, secondo quanto riporta Agi - che Dio sia ...

Lucia Borgonzoni - il suiciDio del M5s : per fermare lei e Salvini candidato senza simbolo in Emilia Romagna : Più che una desistenza, una resa. Per fermare Lucia Borgonzoni, candidata di Matteo Salvini e della Lega alla Regione Emilia Romagna, e salvarsi da una debacle sempre più probabile (almeno stando ai sondaggi), il Movimento 5 Stelle starebbe pensando a presentarsi alle prossime regionali nella roccaf

Conte alla festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo anche da Orban». Cori da staDio per il premier ungherese : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...