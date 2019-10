Samsung potrebbe mostrare la pubblicità nei suoi smartphone Galaxy

In attesa del nuovo Samsung Galaxy Fold? Potrebbe arrivare il prossimo 18 ottobre : Dopo un lancio per nulla facile e un ritorno che ne ha leggermente cambiato i connotati (in meglio), ecco che il Samsung Galaxy Fold può finalmente contare su di una distribuzione regolare e senza intoppi. Nonostante siano già presenti interessanti dettagli sul display del nuovo Samsung Galaxy Fold 2, l’attuale generazione non è ancora presente in tutti gli stati europei, compresa l’Italia. Inizia però ad essere sempre più probabile ...

I Samsung Galaxy S11 potrebbero avere una funzionalità che sa di futuro lontano : Samsung potrebbe essere al lavoro su qualcosa di veramente interessante: una docking station per smartphone capace di proiettare immagini olografiche con le quali l’utente sarebbe in grado di interagire. E se tutto questo fosse già possibile su Samsung Galaxy S11? Andiamo a scoprire i brevetti. Samsung Galaxy S11 potrebbe portare tante novità nella fascia premium del mercato Android e dare una bella sterzata alla gamma S del produttore: ...

L’utile operativo di Samsung potrebbe diminuire del 60% nel terzo trimestre 2019 : Nel secondo trimestre del 2019 il profitto di Samsung è precipitato del 56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, principalmente a causa dell’eccessiva fornitura di memorie flash NAND e chip DRAM. I semiconduttori rappresentano una parte significativa delle entrate dell’azienda e visto che i prezzi sono diminuiti, anche i profitti della società hanno registrato una contrazione. Per il terzo trimestre 2019 gli analisti ora ...

Samsung Galaxy S11 potrebbe montare uno spettrometro a infrarossi : Uno spettrometro a bordo di Samsung Galaxy S11? Secondo alcune voci potrebbe essere fra le novità principali dei nuovi Galaxy S, novità che consentirebbe di fare un mucchio di cose interessanti mai viste finora, o quasi. L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe montare uno spettrometro a infrarossi proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 potrebbe impiegare un sensore di impronte in-display di maggiori dimensioni : Samsung potrebbe considerare l'idea di adottare sensore di impronte digitali molto più grande nel futuro Galaxy S11, che renderebbe lo sblocco molto più comodo rispetto all'attuale Galaxy S10. Secondo alcune indiscrezioni, un nuovo sensore con una superficie totale del doppio più grande sarebbe sotto esame. L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe impiegare un sensore di impronte in-display di maggiori dimensioni proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe arrivare a breve e impiegare il sensore da 108 MP di Samsung : Si vocifera che Mi MIX Alpha potrebbe essere Xiaomi Mi Mix 4 i cui rumor sono iniziati prima dell'apparizione dell'innovativo concept phone, il che potrebbe far pensare che Mi Mix 4 non verrà mai rilasciato. Con un post su Weibo, il famoso tipster Ice Universe ha affermato che Xiaomi Mi Mix 4 non è stato cancellato, ma è ancora in fase di realizzazione e in dirittura di arrivo, inoltre ha suggerito che il dispositivo presenterà lo stesso ...

Il programma Android 10 beta di Samsung potrebbe iniziare a ottobre per Galaxy S10 e Note 10 : Android 10 è stato lanciato all'inizio di questo mese solo sui dispositivi Google Pixel e su alcuni altri smartphone, ma ora spuntano alcuni dettagli sul programma Android 10 beta di Samsung. Secondo SamMobile, l'update potrebbe essere disponibile al pubblico a partire da ottobre come parte di un programma beta di Android 10 per determinati dispositivi Samsung, tra i quali il Galaxy S10 che sarà uno dei primi e probabilmente verrà seguito dalla ...

Addio Samsung Galaxy S e Galaxy Note - dal prossimo anno potrebbe nascere Galaxy One : Samsung potrebbe unire le serie Samsung Galaxy S e Samsung Galaxy Note, in favore di una nuova linea di top di gamma rivoluzionari: ecco gli ultimi dettagli. L'articolo Addio Samsung Galaxy S e Galaxy Note, dal prossimo anno potrebbe nascere Galaxy One proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Guardate come potrebbe essere elegante Samsung Galaxy Fold 2 in questi render : Non abbiamo ancora avuto modo di vederlo ufficialmente sugli scaffali dei negozi, che già emerge il primo brevetto per il successore del Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole dell'azienda coreana. L'articolo Guardate come potrebbe essere elegante Samsung Galaxy Fold 2 in questi render proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A91 e A71 dovrebbero arrivare nel 2020 con Android 10 - A90 5G potrebbe precederli : Oggi tre i nuovi modelli della serie Galaxy A di Samsung sono protagonisti di nuove indiscrezioni: Galaxy A71, Galaxy A91 e Galaxy A90 5G. L'articolo Samsung Galaxy A91 e A71 dovrebbero arrivare nel 2020 con Android 10, A90 5G potrebbe precederli proviene da TuttoAndroid.

Samsung apre le pre-registrazioni per il Galaxy Fold in Cina : il lancio potrebbe avvenire tra pochi giorni : Samsung ha confermato lo smartphone pieghevole sarà rilasciato ufficialmente nel mese di settembre senza rivelare alcuna data di lancio, ma ora la società ha iniziato a raccogliere le pre-registrazioni per il Galaxy Fold sul suo sito web cinese. Il dispositivo mantiene lo stesso prezzo di prima, ovvero 1980 dollari, e il lancio dovrebbe avvenire a pochi giorni dall'apertura delle pre-registrazioni. L'articolo Samsung apre le pre-registrazioni ...

Una cover conferma alcune caratteristiche di Mate 30 e 30 Pro - che potrebbero avere display Samsung : Design squadrato, niente jack e niente bilanciere del volume per Huawei Mate 30 Pro, secondo la foto di una sua cover. Cambio squadra per i pannelli OLED, che quest'anno saranno anche sulla versione standard dello smartphone: Samsung è il nuovo fornitore. L'articolo Una cover conferma alcune caratteristiche di Mate 30 e 30 Pro, che potrebbero avere display Samsung proviene da TuttoAndroid.

