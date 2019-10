Pompeo da Papa:dialogo su libertà, fede

Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano il segretario di Stato Americano Mike. "Hanno riaffermato l'impegno degli Stati Uniti e della Santa Sede a favore dellareligiosa in tutto il mondo,e in particolare della protezione delle comunità cristiane in Medio Oriente - ha riferito dopo l'udienza il portavoce di, Morgan Ortagus. Il Segretario e Bergoglio hanno anche discusso degli sforzi degli Usa e della Santa Sede per promuovere la democrazia e i diritti umani a livello globale.(Di giovedì 3 ottobre 2019)