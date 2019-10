Moda : Palermo - via Libertà si trasforma in passerella per un giorno : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Cinquanta modelle, 100 metri di tappeti persiani e mille metri quadri a disposizione. E’ ‘Viale della Libertà Fashion Show’, la sfilata di Moda che trasformerà domenica 6 ottobre una delle strade simbolo di Palermo in una grande passerella pronta ad ospitare capi di alta Moda. Dalle 19.30 alle 21, da piazza Croci a via Siracusa, la corsia centrale di via Libertà ospiterà, per la seconda volta ...