Mafia | Di Pietro | ‘Salvo Lima incassò tangente Enimont attraverso Cirino Pomicino’

Mafia : Di Pietro - ‘conoscevo sia Borsellino che Falcone ma non eravamo amici’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Conoscevo sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino, avevamo rapporti professionali, non posso certo dire di essere stato loro amico perché li ho frequentati solo per motivi di lavoro”. Inizia così la deposizione di Antonio Di Pietro al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia all’aula bunker dell’Ucciardine di Palermo. A chiedere la sua deposizione è stata la ...

Mafia : processo trattativa - Di Pietro al bunker Ucciardone di Palermo : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – L’ex pm di Mani pulite Antonio Di Pietro è arrivato all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove oggi sarà ascoltato come testimone al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. A chiedere la deposizione dell’ex magistrato è stata la difesa del generale Mario Mori. Prima di Di Pietro sarà sentito Giacinto Siciliano, l’ex direttore del carcere Opera di ...

Trattativa Stato Mafia - Berlusconi e Di Pietro saranno testimoni nello stesso giorno : il 3 ottobre all’aula bunker di Palermo : Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro insieme, nello stesso giorno, in un’aula di tribunale. Non un’aula qualunque ma il bunker del carcere Ucciardone di Palermo, costruito ormai 33 anni fa per celebrare il maxiprocesso a Cosa nostra. Questa volta a essere processati non sono solo boss mafiosi, ma anche politici e uomini dei carabinieri. Di Pietro non avrà sulle spalle né la toga di magistrato – smessa ormai un quarto di secolo ...