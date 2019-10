L' Inter sfida la Juventus | le probabili formazioni | conferma per Lautaro Martinez

“L’Inter è già concentrata alla sfida con la Juve” - così Conte ha zittito tutti : C’era curiosità, non tanto per il risultato o per la partita in sé, che già di suo era molto affascinante, quanto per l’atteggiamento che l’Inter avrebbe messo in mostra campo al Camp Nou contro il Barcellona. Il passato di Conte, il suo inizio deludente in Champions, tutte carte che hanno giocato a suo sfavore. Se poi aggiungiamo a questo la sfida contro la Juve di sabato, il dado è tratto. “Conte non sta pensando ...

Inter-Juve - il ‘Derby d’Italia’ è di nuovo sfida scudetto : fascino - storia e… attenti a quei due : Sale l’attesa per Inter-Juventus, non una partita come le altre, tantomeno quest’anno. Una rivalità storica che attende di scrivere un nuovo capitolo Il Derby d’Italia Se in Italia si inizia a parlare di una partita più di una settimana prima, capisci già che non può essere una gara come le altre. E’ il caso di Inter-Juventus, in programma il 6 ottobre alle 20,45. Basta leggere i numeri per capirne ...

Matteo Salvini - l'Intervista al Corriere dell'Umbria : il 27 ottobre la sfida alle Regionali : Il 27 ottobre si vota in Umbria. Elezioni Regionali che assumono un - pesante - "sapore nazionale". Il centrodestra a trazione leghista, infatti, sfida l'asse M5s-Pd, che dopo la manovra di palazzo che li ha condotti a Palazzo Chigi si ripresentano insieme, in una inedita coalizione, all'appuntament

Barcellona-Inter - Javier Zanetti : “Questa sfida ci dirà a che punto siamo. Messi? Spero recuperi” : ”Abbiamo avuto un grande inizio ma la stagione è ancora lunga. Manca tanto. Quella di oggi è una gara importantissima perché ci dirà a che punto siamo”. Così il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, poco prima di partecipare al pranzo Uefa con Marotta, Antonello e i dirigenti del Barcellona, sulla sfida di stasera. I nerazzurri che devono fare punti dopo la brutta prova con lo Slavia Praga. ”E’ una partita ...

MotoGp – La sfida Interna in casa Yamaha continua - Vinales battagliero in Thailandia : “voglio essere il primo del team” : Vinales ci crede: lo spagnolo della Yamaha arriva in Thailandia con sensazioni positive dopo il round di Aragon La Yamaha è arrivata in terra thailandese per il primo appuntamento del tour extra europeo: i piloti sono pronti per sfidarsi sul circuito di Buriram, dove si prospetta grande spettacolo e Marquez si gioca il primo match point. Maverick Vinales, reduce dal quarto posto ad Aragon, arriva in Thailandia con sensazioni positive: ...

Champions - Barcellona e Inter in campo alle 21 : dove vedere la sfida : dove vedere Barcellona Inter Tv e streaming – Inter di scena al Camp Nou nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. I nerazzurri sfidano il Barcellona dopo l’esordio amaro con lo Slavia Praga, gara nella quale non sono riusciti ad andare oltre il pareggio. dove vedere Barcellona Inter Tv e streaming […] L'articolo Champions, Barcellona e Inter in campo alle 21: dove vedere la sfida è stato realizzato da Calcio ...

Juventus - de Ligt : “Mi sono ambientato bene e sono felice. Sfida all’Inter? Partita molto importante” : “sono felice, per la mia prestazione e soprattutto perché abbiamo vinto giocando bene”. Con queste parole il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha commentato nel post-Partita il successo di ieri contro il Bayer Leverkusen in Champions League. L’olandese è stato elogiato da Sarri ed è evidente che l’intesa con i compagni continui a crescere. “Sto bene qui, mi sono ambientato in una nuova città e in una ...

Juve. Higuain protagonista della vittoria sul Bayer Leverkusen lancia la sfida all’Inter : Un momento importante per i bianconeri e per Gonzalo Higuain, grande protagonista del 3-0 della Juve sul Bayer Leverkusen, non

Barcellona-Inter - Eto’o non ha dubbi : “sfida sbilanciata con Messi in campo. Conte? Ce ne sono pochi come lui” : L’ex attaccante di Inter e Barcellona ha parlato alla vigilia della sfida tra le sue due vecchie squadre, che si affronteranno al Camp Nou domani sera Domani sera si affronteranno al Camp Nou nella seconda giornata dei gironi di Champions League, dando vita ad una sfida che promette già spettacolo. Chi conosce bene sia Barcellona che Inter è Samuel Eto’o, unico giocatore a vincere campionato, coppa nazionale e Champions League ...

Ciccio Colonnese : “Inter – Juve sfida scudetto - in questo momento vedo il Napoli indietro” : Nella trasmissione ”Tutti Convocati” in onda su Radio 24 è intervenuto Ciccio Colonnese, che ha parlato della lotta scudetto: “Domenica prossima sarà già sfida scudetto tra Inter e Juventus. Il Napoli di Ancelotti è una squadra che crea tantissimo, ma a livello difensivo è troppo fragile. Non vedo gli azzurri alla pari di Inter e Juve per quanto riguarda la lotta per lo scudetto” segnare facilmente. Sono contento ...

Juventus - Buffon sicuro : “Con l’Inter sfida fino all’ultima giornata” : Juventus, l’appuntamento con l’Inter si avvicina – Gigi Buffon ha superato Paolo Maldini nella classifica dei più presenti (campionato più coppe, in una squadra di club). Il portierone bianconero ha commentato l’inizio di stagione, dimostrando enorme rispetto per l’Inter di Antonio Conte. Juventus, Buffon ha grande rispetto per l’Inter di Conte L’estremo difensore eleva il club milanese come principale ...

Moratti ci crede e lancia la sfida : “E’ l’Inter l’anti-Juventus” : E’ già INTER vs JUVENTUS – Importanti dichiarazioni dell’ex patron nerazzurro Massimo Moratti che, raggiunto dai giornalisti di fcinternews al margine di un evento a Milano, ha commentato così l’avvio di campionato del club milanese. Inter, Moratti lancia sfida alla Juventus Novità rispetto alle passate stagioni: “Soprattutto Conte. Sta facendo molto bene, ha una grandissima vivacità: mette tutti in condizione di ...

L'Inter sogna Milinkovic-Savic : dalla sfida di campionato a obiettivo di mercato a giugno : Mercoledì il big match di campionato in programma per il turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di campionato vedrà scendere in campo allo stadio Meazza L'Inter e la Lazio. Tra i biancocelesti c'è quello che è stato il grande desiderio del club nerazzurro la scorsa estate, Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, però, non è uscito dai radar dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che lo segue da anni e che avrebbe ...