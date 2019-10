Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L’atteggiamento diè cambiato, scrive. E’ arrivato allantus con la nomea didel 4-3-3, ma ha dimostrato che non è fissato con il modulo. Lo ha cambiato. A differenza di tecnici come Sacchi o Zeman che non hanno mai abbandonato il loro modulo preferito,dimostra di aver capito “di non doverun’occasione come questa. Quella di non sfruttare tutte le possibilità che una squadra con tanti campioni come quella bianconera gli può dare”. Non fa come Giampaolo, che si ostina a giocare con il trequartista, come ha sempre fatto in carriera, mentre il Milan sembra più adatto al 4-3-3 utilizzato da Gattuso, esonerato dalla stessa dirigenza che ha voluto fortemente Giampaolo al suo posto. “, dal canto suo, sta dimostrando di saper gestire l’ampia rosa a disposizione. Smentendo così anche l’altro sospetto che aleggiava ...

napolista : Libero: #Sarri non è più integralista. Non vuole sprecare l'occasione #Juve - ilNapolista - barbaragagliar8 : RT @LaStampa: Facile successo allo Stadium. A segno Higuain, Bernardeschi e Ronaldo. Poco spettacolo ma molta concretezza: ora Sarri è libe… - LaStampa : Facile successo allo Stadium. A segno Higuain, Bernardeschi e Ronaldo. Poco spettacolo ma molta concretezza: ora Sa… -