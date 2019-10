Le “concessioni” di Johnson sulla Brexit Per l’Ue “passi avanti” Resta nodo dogane

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Due confini in un'isola, attraverso una "zona normativa" che comprenda temporaneamente, secondo indiscrezioni fino al 2025, Irlanda e Irlanda del Nord: e' l'offerta, che sa di ultimatum, che Borisha fattoa Jean-Claude Juncker, capo uscente della Commissione europea, e che ha aperto un minuscolo spiraglio nel negoziato tra Londra e Bruxelles, che l'ha definita "un passo avanti". Il piano britannico per unaconcordata prevede che "i movimenti di merci tra Irlanda del Nord e Irlanda siano notificati attraverso una dichiarazione" e che i controlli doganali vengano svolti non a un confine ma nelle sedi dei commercianti. Il backstop, ha scrittonella lettera al presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, e' "un ponte verso il nulla" e viene "rimosso".Con il piano britannico, invece, "si realizza l'impegno a evitare controlli normativi e ...

