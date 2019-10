Farmaci | SMA | risultati positivi con trattamento precoce dei neonati

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Importantiraggiunti contro la Sma, l’atrofia muscolare spinale, neitrattati prima di sviluppare i sintomi della malattia. E’ quanto emerge dallo studio Nurture, una sperimentazione clinica che ha valutato, per la prima volta, unche agisce sulla causa della Sma neitrattati in fase pre-sintomatica. Isono stati pubblicati sulla rivista ‘Neuromuscular Disorders‘, ha annunciato Biogen Inc. Rispetto al decorso naturale della malattia, “i dati dello studio – evidenzia l’azienda in una nota – dimostrano l’ottenimento disenza precedenti neiche hanno iniziato ilcon nusinersen (la prima terapia ad aver ottenuto l’approvazione per ildi, bambini e adulti con Sma) prima dell’insorgenza dei sintomi clinici. Alla fine del mese di marzo 2019 tutti i ...