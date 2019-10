Ultime Notizie Roma del 02-10-2019 ore 12 | 10

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Chi ha di più paga di più e chiedi nemmeno paga di meno con un limite massimo di spesa annua superato il quale non si dovrà più pagare il ticket sanitari non è più in quote uguali per tutti ma sarà rapportato al reddito del nucleo familiare fiscale in base alla numerosità del nucleo familiare quanto prevede la bozza del ddl di riordino della materia di ticket allo studio in questi giorni annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza scopo come annunciato dallo stesso ministro è quello di garantire maggior Equitalia il pagamento del ticket Sulla base del reddito Cambiamo argomento Il deputato liberi uguali consigliere comunaleStefano Fassina è rimasto ferito durante la manifestazione dei lavoratori dimetropolitane davanti alla sede dell’azienda in via ...

GDS_it : #EmmaMarrone e le ultime notizie sul tumore, l'ufficio stampa: 'Basta supposizioni' #forzaEmma… - civati : Nelle ultime settimane è tornato il silenzio sul rapimento di #SilviaRomano. La speranza di tutte e tutti è che arr… - antonioolivier5 : Legna con chiodi e vernice per cuocere il pane: denunciato fornaio del Napoletano -