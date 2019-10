Sony sta sviluppando un display 3D olografico da affiancare alla Play Station e agli

Il presidente dei PlayStation Worldwide Studios Shawn Layden dà l'addio a Sony : Shawn Layden, boss dei PlayStation Worldwide Studios, sta lasciando Sony, secondo un tweet dell'azienda.Il tweet recita: "è con grande emozione che annunciamo che il presidente dei Worldwide Studios Shawn Layden partirà da SIE. La sua leadership visionaria ci mancherà molto. Gli auguriamo il successo nei suoi sforzi futuri e gli siamo profondamente grati per i suoi anni di servizio. Grazie di tutto, Shawn!"Laureato a Notre Dame, Layden, 58 anni, ...

Ufficiali i giochi PlayStation Plus di ottobre 2019 : Sony svela i titoli gratis per PS4 : L'annuncio dei giochi PlayStation Plus di ottobre 2019 non poteva che essere imminente, considerando che settembre è ormai agli sgoccioli. E Sony ha scelto un palcoscenico assai particolare per svelare al mondo la selezione di titoli che andranno ad animare il prossimo mese le PlayStation 4 di tutti gli abbonati al servizio Plus. Palcoscenico che fa rima con l'ultimo PlayStation State of Play, vale a dire una breve diretta streaming - questa è ...

Nonostante la crisi - Sony continua a produrre smartphone perché lo reputa necessario : Che la divisione mobile di Sony non navigasse in acque sicure è cosa risaputa già da un po’ di tempo e proprio per questo molti si sono chiesti come mai il produttore continuasse a rilasciare nuovi smartphone, Nonostante il declino costante che la vede protagonista. Il calo nelle vendite e nei profitti in campo smartphone colpisce Sony in maniera […] L'articolo Nonostante la crisi, Sony continua a produrre smartphone perché lo ...

Con Only on PlayStation - Sony ripropone alcune sue esclusive con un nuovo stile : Sony ha da poco presentato una nuova linea in cui alcune delle sue migliori esclusive per PS4 vengono riproposte in un formato speciale, che siamo sicuri faranno la felicità dei collezionisti.Stiamo parlando della nuova linea Only on PlayStation, che come detto sopra propone le varie esclusive della compagnia giapponese con copertine particolari (legate però dallo stesso stile) e cosa molto interessante, ad un prezzo ribassato. Se anche voi ...

Sony sta lavorando a varie serie tv su Spider-Man : La rottura degli accordi fra Sony e Disney-Marvel sulla gestione cinematografica del personaggio di Spider-Man e di tutto l’universo a lui correlato è ancora fresca (“Kevin Feige sarebbe stato troppo impegnato con X-Men e Fantastici 4“, è una nuova motivazione addotta in queste ore), ma i progetti relativi a Peter Parker non sembrano destinati ad arrestarsi. Il prossimo capitolo della gestione Sony, infatti, prevede uno sbarco ...

Sony al TGS 2019 con Death Stranding - Project Resistance - Final Fantasy VII Remake - NiOh 2 e molto altro : Il Tokyo Game Show 2019 è alle porte e come vi avevamo già svelato alcuni giorni fa non ci sarà spazio per una vera e propria conferenza per l'universo PlayStation. Sony ha dei piani diversi e nonostante la mancanza di un evento "unitario" ci sarà spazio per una serie di appuntamenti davvero notevolissima.Ci sarà spazio per una marea di trailer ma anche per degli eventi sul palco che verranno trasmessi anche attraverso Twitch e YouTube. Questi ...

Drive Club scompare dallo Store Playstation : Utenti infuriati con Sony : Diverso tempo fa Sony aveva annunciato la rimozione di Drive Club, Drive Club VR e tutti i DLC dello stesso dal Playstation Store, rimozione prevista per domani ma anticipata ad oggi, ciò ha provocato l’ira dei videogiocatori. DriveClub rimosso dallo Store in anticipo A quanto pare qualcuno non ha acquistato il gioco nella speranza che venisse scontato prima della sua rimozione, cosa che non è accaduta, altri invece hanno ...

Caso Spider-Man - Sony è stata attaccata online da bot : La notizia della rottura fra Sony e Disney-Marvel per quanto riguarda i film di Spider-Man ha lasciato parecchi fan interdetti e molti hanno reagito in modo piuttosto irato sul web. Nelle scorse ore, infatti, hashtag come #SaveSpiderMan e soprattutto #SaveSpiderManFromSony hanno fatto il giro dei social network, soprattutto attaccando lo studio cinematografico accusato di voler ritirare il personaggio di Peter Parker dal Marvel Cinematic ...

Gamescom 2019 : Sony e Ubisoft sono state le compagnie più premiate ai Gamescom Awards : Ieri sera la Gamescom è iniziata a Colonia con il primo evento Opening Night Live, durante il quale sono stati annunciati i vincitori dei Gamescom Awards.Dreams di Sony è stato l'unico gioco a vincere più premi, portando a casa sia il premio Most original game che il premio Best PlayStation 4 game. Sony Interactive Entertainment ha anche vinto il premio Best family game con Concrete Genie.Anche Ubisoft ha vinto due premi, uno per il miglior ...