Sicilia | in Regione conti in rosso e divise d’oro | gara di appalto da più di un milione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Lacon oltre sette miliardi di “buco” è pronta a sborsare più di unper le nuovedi autisti, uscieri e portieri. Sono quasi mille, a prestare servizio per la. A loro, presto il governatore Nello Musumeci consegnerà la bellezza di quattro nuovi abiti ciascuno: due per l’inverno e due per l’estate, con tanto d’accessori e gonfaloni cuciti sul petto.inblu – E dire che pochi giorni fa l’Assemblea regionalena aveva dovuto allargare le braccia: non c’erano soldi per coprire una legge imbottita di prebende, ma anche di finanziamenti importanti, come quelli destinati ad alcune categorie di lavoratori e alle fondazioni antimafia. Era stato proprio il presidente dellaMusumeci, rispondendo a una richiesta inviata dal presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, a invitare il parlamento ...

